В Красноярске на сутки отключат холодную воду по некоторым адресам

В частности, воды не будет по таким адресам, как ул. Полярная, 8, 10, 12; ул. Березина, 7, 82 (МКД), 13, 15, 70−80, включая все буквы; ул. Шахтеров, 18, 23 г, 23и, 25, 25а, 27, с 31 по 55/1 (базы, рынок «Енисейский привоз»); ул. Водянникова, 2/1; ул. Молокова, 41, 43, 72; ул. Взлетная, 50а, 57, 59; ул. Мужества, 2; ул. Туруханская, 22, 24, 43−57; ул. 3-я Полярная.