В Красноярске на сутки отключат холодную воду по некоторым адресам

В КрасКоме рассказали, что по заявке застройщика «Новый город» для присоединения новостроек на ул. Аэровокзальная, 8з (ул. Спандаряна) 31 мая с 23:00 до 23:00 1 июня приостановят холодное водоснабжение.
В частности, воды не будет по таким адресам, как ул. Полярная, 8, 10, 12; ул. Березина, 7, 82 (МКД), 13, 15, 70−80, включая все буквы; ул. Шахтеров, 18, 23 г, 23и, 25, 25а, 27, с 31 по 55/1 (базы, рынок «Енисейский привоз»); ул. Водянникова, 2/1; ул. Молокова, 41, 43, 72; ул. Взлетная, 50а, 57, 59; ул. Мужества, 2; ул. Туруханская, 22, 24, 43−57; ул. 3-я Полярная.
Питьевую воду будут подвозить в 09:30 и в 18:30 1 июня по адресу ул. Березина, 82.