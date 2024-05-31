Судебные приставы вдохновили омича выплатить миллион алиментов и вернуться в семью

«Мужчина, проживающий в д. Нижняя Ильинка Омского района, после рождения сына, всячески уклонялся от исполнения родительских обязанностей, не исполнял финансовые обязательства, скрывался от судебных приставов и матери своего ребенка, официально нигде не был трудоустроен, по месту прописки не проживал, часто менял место жительства. Несмотря на то, что сын в 2018 году достиг своего совершеннолетия, за все годы накопив долг по алиментам на сумму один миллион девяносто тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.