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Судебные приставы вдохновили омича выплатить миллион алиментов и вернуться в семью

Управление федеральной службы судебных приставов Омской области в пятницу, 31 мая 2024 года, рассказало о выплате омичом более миллиона рублей алиментов.

Источник: УФССП РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

«Мужчина, проживающий в д. Нижняя Ильинка Омского района, после рождения сына, всячески уклонялся от исполнения родительских обязанностей, не исполнял финансовые обязательства, скрывался от судебных приставов и матери своего ребенка, официально нигде не был трудоустроен, по месту прописки не проживал, часто менял место жительства. Несмотря на то, что сын в 2018 году достиг своего совершеннолетия, за все годы накопив долг по алиментам на сумму один миллион девяносто тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Как сообщают приставы, им удалось найти мужчину и привлечь его к ответственности по ст. 5.35.1 ч.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Впоследствии, как заявляется, омич устроился на работу и погасил задолженность по алиментам в полном объеме.

«Позднее, мать совершеннолетнего ребенка сообщила должностному лицу, что между ней и бывшим супругом возобновились отношения, и в настоящее время они проживают вместе», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, по мнению автора, судебные приставы вдохновили мужчину выплатить алименты и вернуться в семью.