В Пермском крае с 31 мая начался интенсивный прогрев воздуха

В воскресенье, 2 июня, антициклон сохранит свое влияние на характер погоды в Прикамье. Если ночь останется еще прохладной на отметке +4…+9 градусов, то днем синоптики прогнозируют уже более сильный прогрев до +21…+26 по краю, +23…+25 градусов — в Перми. Сохранится малооблачная погода без осадков. К вечеру в Красновишерске, Косе, Ныробе есть вероятность прохождения локальных гроз.