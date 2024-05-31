В Пермском крае с 31 мая начался интенсивный прогрев воздуха

Ура, в Пермский край идет долгожданное тепло! Холодный май 2024-года останется в прошлом, ждем июньскую жару. По информации Пермского ГИС центра, в Прикамье начался интенсивный заток тепла с северо-запада, воздушная масса к утру 31 мая уже теплее на 5 градусов, чем вчера.
Дневной максимум в Пермском крае сегодня ожидается на уровне +17…+22 градусов, в Перми будет около +20 градусов.
В воскресенье, 2 июня, антициклон сохранит свое влияние на характер погоды в Прикамье. Если ночь останется еще прохладной на отметке +4…+9 градусов, то днем синоптики прогнозируют уже более сильный прогрев до +21…+26 по краю, +23…+25 градусов — в Перми. Сохранится малооблачная погода без осадков. К вечеру в Красновишерске, Косе, Ныробе есть вероятность прохождения локальных гроз.
Такой характер погоды сохранится и на начало следующей недели. Затем пермская погода, уже по традиции, возьмет небольшую передышку — ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Хотя, самый точный прогноз погоды на завтра можно узнать только завтра!
С наступающим летом!