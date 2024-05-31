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В Пермском крае с 31 мая начался интенсивный прогрев воздуха

В ближайшие дни температура воздуха будет держаться выше +20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 51% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Ура, в Пермский край идет долгожданное тепло! Холодный май 2024-года останется в прошлом, ждем июньскую жару. По информации Пермского ГИС центра, в Прикамье начался интенсивный заток тепла с северо-запада, воздушная масса к утру 31 мая уже теплее на 5 градусов, чем вчера.

Дневной максимум в Пермском крае сегодня ожидается на уровне +17…+22 градусов, в Перми будет около +20 градусов.

Ночью и утром в субботу, 1 июня, через регион все-таки пройдет слабовыраженный холодный фронт. Он принесет слабые дожди на восток края — Губаху, Кизел, Горнозаводск. Ночь будет теплой в пределах +6…+11 градусов. Днем синоптики обещают все те же +20 градусов и выше. Зашедший антициклон обеспечит ясную безветренную погоду.

В воскресенье, 2 июня, антициклон сохранит свое влияние на характер погоды в Прикамье. Если ночь останется еще прохладной на отметке +4…+9 градусов, то днем синоптики прогнозируют уже более сильный прогрев до +21…+26 по краю, +23…+25 градусов — в Перми. Сохранится малооблачная погода без осадков. К вечеру в Красновишерске, Косе, Ныробе есть вероятность прохождения локальных гроз.

Такой характер погоды сохранится и на начало следующей недели. Затем пермская погода, уже по традиции, возьмет небольшую передышку — ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Хотя, самый точный прогноз погоды на завтра можно узнать только завтра!

С наступающим летом!