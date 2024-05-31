Пять выдающихся кузбассовцев получили награды от Владимира Путина

Накануне пять выдающихся кузбассовцев наградил президент страны Владимир Путин.
Так, в Кремль на церемонию вручения пригласили машиниста компрессорных установок цеха карбамида КАО «Азот» Людмилу Симакову. Ей присвоили звание «Заслуженного химика Российской Федерации». Людмила Николаевна работает на заводе больше 50 лет и продолжает принимать участие в реализации различных проектов цеха, а также передавать знания молодым сотрудникам.
Кроме того, Указом Президента РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Кузнецовой из Киселёвска. У них с супругом 13 детей.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена мастер дорожного участка Беловской дистанции кузбасского филиала «РЖД» Надежда Смирнова, которая работает в отрасли 32 года.
За высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского наградили врача Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева Екатерину Барредо. В 2023 году она добровольно помогала населению Горловки.
Знаком отличия «За наставничество» отмечена директор лицея № 20 Междуреченска Ирина Бозина, которая более 35 лет трудится в сфере образования и прошла путь от учителя до директора школы.