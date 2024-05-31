Пять выдающихся кузбассовцев получили награды от Владимира Путина

Так, в Кремль на церемонию вручения пригласили машиниста компрессорных установок цеха карбамида КАО «Азот» Людмилу Симакову. Ей присвоили звание «Заслуженного химика Российской Федерации». Людмила Николаевна работает на заводе больше 50 лет и продолжает принимать участие в реализации различных проектов цеха, а также передавать знания молодым сотрудникам.