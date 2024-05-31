Магомед Адиев ушел с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу

АСТАНА, 31 мая — Sputnik. В Доме футбола прошла встреча Президента Казахстанской Федерации Футбола (КФФ) Адлета Барменкулова с тренерским штабом национальной сборной Казахстана по футболу.
Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя своё решение семейными обстоятельствами. По словам Федерации, они были готовы к тому решению и скоро представят нового тренера сборной.
Напомним, что краткосрочный учебно-тренировочный сбор казахстанской сборной стартует 2 июня на центральном стадионе Алматы. После этого наши футболисты проведут два товарищеских матча на выезде.
Сначала 7 июня они сыграют против Армении (начало в 21:00), а 11 июня пройдет встреча с Азербайджаном на нейтральном поле в Венгрии (начало в 19:00).
Адиев возглавлял сборную Казахстана с 2022 года. В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) тренировал карагандинский «Шахтер». В его тренерской карьере также были «Чайка», «Ахмат», «Анжи», «Легион Динамо».