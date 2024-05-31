В Симферополе высадили из автобуса ребенка: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма проверит информацию о нарушении прав девочки, которую высадили из автобуса в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Согласно информации, размещенной в социальных сетях, инцидент произошел в четверг, 30 мая.
«Водитель автобуса из-за невозможности оплаты проезда высадил несовершеннолетнюю девочку из автобуса», — говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку этой информации. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства об организации пассажирских перевозок.