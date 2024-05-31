Второй пик аллергического сезона начинается в Москве — врач

«Пыльцевая аллергия имеет три пика — весенний, летний и летне-осенний. Сейчас мы как раз подошли ко второму пику. Береза у нас практически уже отцвела, а злаки и травы начинают активно пылить. К тому же, совпало с активным пылением тополя. Хотя сам по себе тополиный пух не аллергенен, он абсорбирует на себе пыльцу растений и другие вредные вещества из окружающей среды, усиливая их аллергенные свойства», — сказала Ревякина.