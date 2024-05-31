Куда пойти 31 мая — 2 июня: Фестиваль ледоколов, «Классика на Дворцовой», сирень в Царском Селе и вечеринки в честь наступившего лета

Площадка «Пароход» в ДК им. Газа устраивает биеннале «Пустой театр», чтобы затем закрыться на ремонт и встретиться с резидентами и горожанами в новом виде. Главными героями проекта стали спектакли исчезнувшие. Студия ТАК, «худ мастерская иногда театр “Воркута”», режиссеры, актеры, музыканты, клоуны принесли артефакты когда-то существовавших театральных историй, чтобы вспомнить о них и позволить «дотронуться» до материала тем, кто мог бы стать зрителем. «Что происходит со спектаклем, когда он уходит со сцены? Исчезает он или хранится где-то в памяти? А что с тем, который на сцену так и не попал?» — так звучат главные вопросы.