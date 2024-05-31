Куда пойти 31 мая — 2 июня: Фестиваль ледоколов, «Классика на Дворцовой», сирень в Царском Селе и вечеринки в честь наступившего лета

Актуальное
Фестиваль ледоколов отметит десятилетие.
С 30 мая по 2 июня, 0+
На все выходные у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуются «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов». В этом году Фестиваль ледоколов отмечает десятилетие, и создавать ощущение праздника все дни будут музыканты. В субботу в акваторию Невы на «вальс» выйдут буксиры. Корабли проплывут перед зрителями, выкидывая в небо искрящиеся струи воды. Среди ледоколов — участников фестиваля будет также легендарный «Красин».
«Классика на Дворцовой» познакомит со звёздами от Италии до Бразилии.
31 мая, 21:30, 6+
Кульминацией недельного празднования Дня города станет масштабный и яркий концерт «Классика на Дворцовой». Эффектную точку на огромной сцене у Зимнего дворца поставят звёзды из мира музыки со всего света. Гостями в этом году стали: итальянский тенор Витторио Григоло, которого называют «оперным сорвиголовой», сопрано Джулиана Григорян — выпускница Ереванской консерватории и звезда из ЮАР Пумеза Матшикиза, которая с детства занималась сама и тайком, а нотную грамоту узнала только в 21 год. К ним присоединятся израильское меццо-сопрано Майя Гоур — солистка Кельнской оперы, а также бразильский бас Матеус Франца, ставший ведущим солистом Оперы Берна. Впервые на «Классике» выступят и некоторые российские певцы — петербурженка, сопрано Юлия Музыченко, обладатель Гран-при Международного конкурса вокалистов Хосе Каррераса тенор Игорь Морозов, финалист престижнейшего мирового вокального конкурса Operalia баритон Семен Антаков. Особый гость программы этого года — виолончелист Борислав Струлёв.
Фабио Мастранджело сыграет у моста.
23:15, 0+
Логическим продолжением концерта в пятницу станет выступление оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело на Адмиралтейской набережной. Исполнять русскую классику коллективу помогут солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Кульминацией концерта «Музыка Дворцового моста» станет зажжение Ростральных колонн и разведение моста в полночь.
«Морская» вечеринка затопит «Севкабель Порт» музыкой.
Вечеринкой сразу на шести сценах встречает лето «Севкабель. Порт». Берега «Морской» раскинутся по всему пространству на всю ночь, кроме музыкальных зон предусмотрена площадка с фуд-траками. Каждый участник, будь то группа или диджей, привнесёт в праздник что-то своё. ODYSSEY подарит танцующим ощущение свободы и длинные балийские волны, северную фолктронику и космо-карнавал. На площадке «Кружок Х Ритмы» гостей погрузят в «море жанров электронной музыки», «0 4 3» станет раем для «ценителей особых ритмов, непредсказуемой музыки и духовых инструментов», а ROOTS UNITED на набережной покажет, что такое «правильный хаус». Группировка AVG покорит смешением битов, а ÇAVA станет отдушиной для меломанов, ведь в их арсенале — DISCO, R"N"B, Hip-Hop и русская эстрада.
«Сиреневый день» — в Царском Селе.
1 июня, 0+
В самый пик цветения сирени музей-заповедник «Царское Село» проводит «Сиреневый день» — большой праздник с экскурсиями и модными показами. Главным событием фестиваля станет дефиле модного дома «Татьяна Парфенова» с презентацией коллекции «Лето всегда с тобой» на фоне цветущих деревьев. Специально для показа модельеры создали необычные наряды, обыграв «природную» тему и самые красивые парковые растения. Сотрудники музея расскажут о самых «сиреневых» местах ГМЗ и устроят прогулку по оранжерейному комплексу, который в обычное время закрыт.
«Петергоф» открывает для всех Верхний сад.
С 31 мая, 0+
Музей-заповедник «Петергоф» начинает летний сезон с «расширения»: после четырёх лет реставрации посетителей начнут вновь пускать в Верхний сад, которому вернули планировку XVIII века. В нем появился газон с цветами, специалисты отреставрировали скульптуру и по историческим образцам воссоздали горизонтальные солнечные часы.
Third Place Art Fair покажет свою Италию.
С 31 мая до 3 июня, 18+
Третье место врывается в лето ярмаркой современного искусства Third Place Art Fair. Пространство исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных и внутренний двор преобразят представители больше 20 галерей из Петербурга, Москвы, Казани и Апатитов. Участники и организаторы «вдохновлялись вечными образцами искусства и архитектуры и предавались тоске по всему итальянскому» и подготовили обширную программу с дискуссиями, показами «Лоро» и «Великой красоты» Паоло Соррентино и арт-медитациями.
В музеях
Эрмитаж знакомит с настоящим бароном Мюнхгаузеном.
С 1 июня до 15 сентября, 6+
Эрмитаж напоминает о том, что литературный персонаж Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен был реальной исторической личностью и даже побывал в Петербурге. На выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России» кураторы соединят исторические факты и эпизоды литературных приключений барона и покажут известные события его глазами. Посетителю предстоит двигаться по выставке, словно перемещаясь между «главами книги», на страницах которой реальные исторические экспонаты и документы, связанные с пребыванием Мюнхгаузена в России, обыграны творчески. Из более чем 500 экспонатов часть — автографы «реального» Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, а также охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства.
«Эмоциональный полив» — в саду Бенуа.
С 30 мая, 16+
В преддверии теплых летних дней в общественном пространстве «Бенуа 1890» открылся паблик-арт-проект известной московской художницы Марины Звягинцевой «Эмоциональный полив». Инсталляция в виде высокотехнологичной клумбы посвящена эмоциям, которые ассоциируются у горожан с садом Бенуа. Лучше «вскрыть смыслы» и порассуждать о том, как подобные инсталляции вписываются в городское пространство, поможет тематическая экскурсия медитация.
Войлок, керамика, рисунки — в ЦПКиО.
С 30 мая, 6+
Большая выставка художественного текстиля открылась в ЦПКиО. В Конюшенном корпусе показаны больше ста двадцати работ в разных техниках войлока и авторской бумаги с использованием вышивки, коллажа и других оригинальных элементов. Все предметы Гильдия текстильщиков Петербурга специально подготовила для фестиваля «Созвездие». Одним из тематических «ответвлений» проекта станет выставка керамики петербургских мастеров.
«Голем и Ржавая Машина» преображает Marina Gisich Gallery.
С 1 июня до 18 августа, 16+
В пространстве Marina Gisich Gallery открывается персональный проект Александра Цикаришвили — сооснователя группы «Север-7» и «Цветы Джонджоли» — «Голем и Ржавая Машина». Художник превратит галерею в тотальный трехмерный коллаж из воспоминаний, маркирующих определенный период истории, проносящейся на глазах. Материалом послужат тексты, созданные им за последние 20 лет.
Арки и порталы — от современных художников.
С 1 июня, 18+
Петербургские стрит-арт-художники представят свои работы в интерьерах Kixbox на Садовой. Для проекта «Arc» Peeks, Ялта-1970 г., Сева из Команды «ТОЙ», Liza Ficus, Dima Retro, Aerosolart.87, Andrey Ogonek, Оккультра, Humor, Турбен, Yura Zabse, Сергей Хеато под кураторством Максима Имы и Никиты Dusto представят свои работы «арочной формы». Тему выбрали, посчитав, что арки и порталы — символы «перехода» и открытости, а в нынешнем контексте — ещё и связи культур. Некоторые предметы настолько органично вписались в пространство, что кажется, что они были там всегда, другие же — намеренно выбиваются из фона и слегка иронизируют над уличным искусством.
«Подлинность судьбы» изучает Фонтанный дом ко дню рождения Ахматовой.
С 1 июня по 25 августа, 12+
К 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой в Фонтанном доме «пересобрали» одну из комнат мемориальной квартиры, чтобы предложить новую форму публичного разговора о поэте. Основой инсталляции, созданной архитектором Сергеем Падалко и его мастерской «Витрувий и сыновья», оказываются сотни мемориальных предметов, рукописей и фотографий из разных собраний. В центре внимания оказывается поздний период жизни Ахматовой с 1944 по 1966 год со всеми «прожилками-темами»: блокадой, возвращением в город из эвакуации, встрече с дипломатом Исайей Берлиным, дружбе с Иосифом Бродским. Среди ключевых предметов на выставке «Анна Ахматова. Подлинность судьбы» — записная книжка с последней прижизненной записью поэта.
В «Империю после Петра» перенесёт Русский музей.
С 1 июня до 23 октября, 6+
Новая выставка в стенах Михайловского замка стала попыткой исследовать «империю после Петра»: годы от воцарения Екатерины I до восшествия на престол Елизаветы Петровны. Русский музей сосредоточится на раскрытии внутренних и внешних аспектов жизни империи, заодно показав вещи, которые экспонируются достаточно редко: образцы графики, уникальные полотна. Зрителям напомнят, что именно в те годы случилось множество важных событий: оформление Академии наук и художеств, становление Михаила Ломоносова, экспедиции Витуса Беринга на Камчатку, появление первого генерального плана Петербурга.
«Росфото» знакомит с классиком петербургской фотографии.
До 21 июля, 12+
Выставка «Легенда. Леонид Богданов. Фотографии 1960−1990-х годов» знакомит с корпусом работ одного из именитых фотографов города. Богданов много лет снимал Петербург и его жителей, какое-то время работал в театре, а потому на экспозиции будет представлена серия сцен с репетиций постановок ленинградского ТЮЗа. Кураторы отобрали художественные и прикладные снимки Богданова: желатиносеребряные отпечатки 60−70-х годов, цветные слайды 70−80-х, выполненные в рамках работы с издательством «Аврора», и цветные большеформатные снимки.
Великий потоп смоделировали в Анненкирхе.
До 24 сентября, 6+
Арт-группа «Зерно» создала большой проект «Ковчег». Для рассказа о Великом потопе и спасении Ноя художники выбрали Анненкирхе, и именно там разместили масштабные инсталляции, иммерсивные локации и картины. Некоторые локации перемещают посетителей в пространство, окруженное волнами и в место, где «заканчивается радуга», другие обыгрывают историю о пребывании пророка Ионы в чреве кита. В галерее на втором этаже собраны картины современных художников на тему Потопа и спасения.
Театральное
«Катапульта» Серзина сработает в «Невидимом театре».
31 мая, 20:00, 18+
В «Невидимом театре» Семён Серзин представляет новую постановку про трагедию смешного человека «Катапульта». В пьесе Дмитрия Богославского, а теперь — в инсценировке главный герой в свои 40 лет летит в бездну, «словно в катапульте»: работы нет, жена решила уйти, а бесконечные неудачи преследуют одна за другой. «Похоже, что менять что-то уже поздно, но это история о том, что в каждом из нас есть силы для подвига, пусть никому не заметного», — интригует творческая группа.
Новая «Прекрасная Елена» — от «Санктъ-Петербургъ Оперы».
31 мая, 1 и 2 июня, 16+
В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» — премьера новой редакции оперы-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена». Постановка народного артиста России Юрия Александрова концентрируется на бурлящей веселости и озорной насмешке Жака Оффенбаха и своей главной темой делает размышления о человеческих слабостях. В спектакле традиционно будут не только сольные части — куплеты, характерные для оперетты, но и развитые ансамбли, хоры, арии, а также большие музыкальные финалы, по лучшим канонам итальянской комической оперы.
Итальянские приключения — в неаполитанской комедии.
31 мая, 19:00, 16+
«Человек и джентльмен» — новая постановка Театра комедии имени Н. П. Акимова, которая перенесёт зрителя в Италию и научит переживать хаос и сумятицу. Персонажи пьесы знаменитого драматурга Эдуардо де Филиппо — актеры маленькой итальянской труппы. Все они оказываются вовлечены в перипетии личной жизни своего импресарио и распутывают клубок нелепых обстоятельств.
Театры соревнуются в обыгрывании Пушкина.
До 5 июня.
В первые дни лета «Балтийский дом» проведет Всероссийский театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», 1 июня в 12:00 фестиваль откроется красочным спектаклем «Золотой петушок» (6+) режиссера Владимира Жукова на главной площадке. В воскресенье в полдень Мария Романова представит свою версию «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» (6+) на сцене Театра им. Ленсовета, а в 19:00 в «Балтийском доме» зрители увидят «Пиковую даму» (12+) Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна.
Сказочные «Вымыслы» объединят разных героев.
1 и 2 июня, 18:00, 6+
Пушкинские миры переосмыслили и Музыкальном театре имени Ф. И. Шаляпина. В этот уик-энд на сцене Дома офицеров актёры представят премьеру спектакля «Вымыслы. Сказки Пушкина». Сюжет спектакля — сочетание сюжетов «Сказки о попе и о работнике его Балде», «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о золотом петушке». Постановщик спектакля Илья Архипов решил сделать фоном ярмарочное веселье и народное творчество и хитроумно переплел все три сюжета.
«Приключения Федоры» привлекут внимание музыкой и костюмами.
2 июня, 11:00, 6+
Театр «Легенда» показывает музыкальный семейный спектакль «Приключения Федоры» по сказке Корнея Чуковского. Яркости сюжету про сбежавшую посуду придадут не только песенные и танцевальные номера, но и объёмные многофункциональные костюмы. Простой текст и современные диалоги сделают историю понятной и интересной для всех возрастов.
«Пустой театр» покажут в «Пароходе».
2 июня, 17:00, 16+
Площадка «Пароход» в ДК им. Газа устраивает биеннале «Пустой театр», чтобы затем закрыться на ремонт и встретиться с резидентами и горожанами в новом виде. Главными героями проекта стали спектакли исчезнувшие. Студия ТАК, «худ мастерская иногда театр “Воркута”», режиссеры, актеры, музыканты, клоуны принесли артефакты когда-то существовавших театральных историй, чтобы вспомнить о них и позволить «дотронуться» до материала тем, кто мог бы стать зрителем. «Что происходит со спектаклем, когда он уходит со сцены? Исчезает он или хранится где-то в памяти? А что с тем, который на сцену так и не попал?» — так звучат главные вопросы.
БТК научит принятию.
1 и 2 июня, 11:00 и 13:00, 6+
В Большом театре кукол в честь Дня защиты детей пройдут премьерные показы спектакля «Журавль и цапля» в постановке Екатерины Ложкиной-Белевич. Птицы, а вместе с ними и маленькие зрители, пройдут многое, чтобы понять, что все они разные, но это не мешает ни дружбе, ни любви. Кроме журавля и цапли в этой истории появится Сова, и, кто знает, не символизирует ли она судьбу. Оба дня Большой театр кукол устраивает по два показа на Малой сцене.
Послушать музыку
Олег Нестеров принесёт «музыку потока» на Новую сцену.
2 июня, 19:30, 12+
На Новой сцене Александринского театра — премьера от Олега Нестерова и проекта Zerolines. Публике представят перформативный проект, большой интуитивный перформанс. Сам Нестеров называет «интуитивную музыку» не авангардом и не сиюминутным экспериментом, который может не иметь нужного результата, но «самой красивой музыкой на земле, музыкой сфер». Первый альбом проекта Zerolines, наполненный музыкой потока, увидел свет в 2016 году. Вторая часть с композициями на тексты Жака Превера, Тонино Гуэрро, Александра Блока и Константина Кедрова вышла в 2020 году. Олег Нестеров известен широкой аудитории как лидер группы «Мегаполис» и неутомимый экспериментатор.
Милана Стар покоряет «Флагшток».
31 мая, 20:00, 0+
В последний день весны во «Флагштоке» выступает Милана Стар. Исполнительнице, которая покоряет новую для себя площадку и показывает «масштаб», в феврале исполнилось 14 лет. Тем не менее большой концерт посвящен аж десятилетию на сцене: впервые Милана вышла к публике в четыре года в шоу «Один в один». В пятницу она обещает зрителям неожиданные коллаборации, новые хиты и яркие спецэффекты.
saypink! — на Roof Fest.
31 мая, 20:00, 12+
Минский поп-рок коллектив saypink!, основанный в 2017 году Никитой Шимановичем и Владиславом Кройтором, выступит с большим концертом на Roof Fest. На встрече будет новое шоу и мощный звук, слэм, а главное — головокружительный вид с крыши на закат и Финский залив. Концерт станет частью большого тура saypink! в поддержку альбома «Когда погаснет свет».
«А2» уходит в «турбо-отрыв».
31 мая, 19:00, 18+
Калейдоскоп хитов 1990-х и 2000-х, лазерное шоу и костюмы в лучших традициях сумасшедшей моды не такого уж давнего прошлого — такой будет «Турбо-дискотека 90-х — 00-х» на сцене «А2». Гостей, конечно же, поощряют не стесняться: собрать самый яркий лук и оторваться со вкусом.
«Петровские ассамблеи 3.2.1» соберут звёзд.
2 июня, 18:00, 12+
MIA BOYKA, «Три дня дождя», Асия, дуэт Filatov & Karas выступают на «Петровских ассамблеях 3.2.1» на «Газпром Арене». Хедлайнер этого года — Pharaoh, которого пригласили по многочисленным просьбам поклонников в социальных сетях. Ведущими праздника, посвящённого Дню города, станут фигуристка Камила Валиева и звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач.
На экранах
Кино из Италии — в «Англетере».
До 2 июня, 18+
«Англетер» принимает фестиваль Нового кино Италии «N.I.C.E. 2024». В программе — несколько картин прямиком из Европы. В пятницу в 19:00 будет показан фильм «Летать» с участием актрисы Маргериты Буй, впервые выступившей также в качестве режиссёра. В ленте героиня пытается справиться с аэрофобией, чтобы увидеть дочь, которая теперь учится на другом конце света. В субботу в 15:00 — время «Римского блюза». Молодой музыкант подобно герою нуар-фильмов отправляется в опасное, но отрывное летнее приключение, чтобы раскрыть преступление и найти любовь. Последняя картина в программе — «Милосердие». В воскресенье в 17:00 зрители познакомятся с сюжетом о странном мужчине, который живёт на далёком острове.
Винни-Пух снова прольёт кровь.
30 мая, 18+
Во второй части хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд — 2» маньяки-животные продолжают преследовать Кристофера Робина, чтобы не дать ему рассказать о них миру. От их лап пострадают и другие люди. Почти никто из актеров, снявшихся в предыдущей части, плохо воспринятой критиками, не согласился сыграть в сиквеле, тем не менее режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд уже запустил производство третьего фильма.
История о Монтессори стала кино.
С 30 мая, 18+
В прокат выходит картина французского режиссера Леа Тодоров «Монтессори: воспитание любовью». Как и следует из названия, картина расскажет о жизни итальянского врача и педагога Марии Монтессори, которая разработала уникальную систему преподавания, основанную на идее гуманизма. Главную роль исполнила Жасмин Тринка, известная по ролям в фильмах «Сен-Лоран. Стиль — это я» и «Дом терпимости».
Фильм Вигго Мортенсена — уже на экранах.
с 30 мая, 18+
На экранах — вестерн «Мертвые не причиняют боли», снятый Вигго Мортенсеном — Арагорном из «Властелина колец». Он же — сыграл одну из основных ролей и перевоплотился в датского эмигранта, который с началом Гражданской войны уходит добровольцем на фронт. В это время его жене придётся остаться с трудностями один на один.
Опасные незнакомцы покажут, что было в начале.
С 30 мая, 18+
В русской озвучке вышел новый ужастик самого успешного финского режиссера в Голливуде Ренни Харлина. Картина «Незнакомцы. Начало» продолжает и развивает франшизу, начатую в 2008 году фильмом «Незнакомцы» с Лив Тайлер и Скоттом Спидменом. В новой части пара встречается с группой незнакомцев в масках и остаётся с ней один на один в чужом доме.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».