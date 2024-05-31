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В Башкирии упал показатель младенческой смертности

В Башкирии назвали муниципалитеты, в которых часто умирают младенцы до года.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии снизился уровень младенческой смертности. Это следует из доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РБ. Так, в 2023 году показатель младенческой смертности составил 3,9 на 1 000 детей родившихся живыми. По сравнению с предыдущим годом падение составило 9,3%.

Отмечается, что в 31 муниципалитете показатель смертности выше среднереспубликанских значений. Так, в Куюргазинском и Кигинском районах уровень выше в три раза. Тревожная ситуация отмечена и в Мишкинском и Караидельском районах, где показатель выше в 2,5 раза.

Примечательно, что в 21 муниципалитете зарегистрирована нулевая смертность детей до года, передает UfaTime.ru.

демография