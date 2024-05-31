В Башкирии упал показатель младенческой смертности

Отмечается, что в 31 муниципалитете показатель смертности выше среднереспубликанских значений. Так, в Куюргазинском и Кигинском районах уровень выше в три раза. Тревожная ситуация отмечена и в Мишкинском и Караидельском районах, где показатель выше в 2,5 раза.