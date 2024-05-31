Не сидим без дела: народные приметы на 1 июня

Православная церковь 1 июня чтит память святого Иоанна. В народе день получил название Оберег Нивы.
Что не стоит делать в грядущую субботу?
- Сидеть без дела, лениться — к проблемам на работе и с деньгами. Даже если у вас выходной, нужно обязательно себя чем-то полезным занять;
- Грустить, предаваться страданиям, вспоминать плохое — всё лето может так пройти;
- Спать до обеда или лежать долго после пробуждения. Чем раньше встать 1 июня, тем успешнее будет лето;
- Ходить в старой одежде — к ней прилипнут неприятности.
Приметы погоды:
- Дождь в начале июня говорит о сухом месяце;
- Если вороны смотрят в одну сторону, то с неё подует сильный ветер;
- Тёплые ночи в начале месяца говорят о богатом урожае;
- Если раки выползают на берег, то будет ненастье.