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Не сидим без дела: народные приметы на 1 июня

Традиции укажут верный путь.

Источник: РИА "Новости"

Православная церковь 1 июня чтит память святого Иоанна. В народе день получил название Оберег Нивы.

Что не стоит делать в грядущую субботу?

  1. Сидеть без дела, лениться — к проблемам на работе и с деньгами. Даже если у вас выходной, нужно обязательно себя чем-то полезным занять;
  2. Грустить, предаваться страданиям, вспоминать плохое — всё лето может так пройти;
  3. Спать до обеда или лежать долго после пробуждения. Чем раньше встать 1 июня, тем успешнее будет лето;
  4. Ходить в старой одежде — к ней прилипнут неприятности.

Приметы погоды:

  1. Дождь в начале июня говорит о сухом месяце;
  2. Если вороны смотрят в одну сторону, то с неё подует сильный ветер;
  3. Тёплые ночи в начале месяца говорят о богатом урожае;
  4. Если раки выползают на берег, то будет ненастье.

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