День защиты детей и День города — что интересного в парках Симферополя

С 10:00 до 17:00 в парке будет проходить фестиваль «Лето в движении». Также в 10 часов утра все желающие могут принять участие в семейном турнире «Папа, мама, я — туристическая семья», в рамках которой участникам предложат несложную дистанцию, фото-викторину на знание Крыма, мастер-класс по вязке узлов и другие активности.