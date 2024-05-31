День защиты детей и День города — что интересного в парках Симферополя

День защиты детей в Детском парке
Праздничную программу в Детском парке 1 июня в 9:30 откроет футбольный турнир. В 10 часов утра на парковой сцене начнется концертно-игровая программа «На нашей планете счастливые дети», параллельно на центральной аллее откроют выставку детского рисунка, проведут мастер-классы, маленьким посетителям будут раздавать воздушные шары и устроят встречу со сказочными персонажами.
В 11 часов юные художники смогут принять участие в акции рисунков на асфальте «Детство», на площадке у сцены. В 11:05 и 11:45 на центральной аллее будут показывать кукольную сказку «Лесная история». В полдень состоится церемония награждения победителей конкурса «Миру — да, терроризму — нет!», в, а 13:30 и в 16 часов — игровая программа «Приключения сказочных героев» у дуба-великана.
Программа в парке Гагарина
В парке имени Гагарина 1 июня программу откроют в 10 часов утра легкоатлетическим кроссом.
С 10:00 до 17:00 в парке будет проходить фестиваль «Лето в движении». Также в 10 часов утра все желающие могут принять участие в семейном турнире «Папа, мама, я — туристическая семья», в рамках которой участникам предложат несложную дистанцию, фото-викторину на знание Крыма, мастер-класс по вязке узлов и другие активности.
С 10:30 до 12:30 в парке устроят праздник кинодетства с мастер-классом по уличной анимации. А с полудня проведут игровую программу «Супергеройская вечеринка: Черепашки-ниндзя и Человек-паук».
День рождения крымской столицы
Праздничную программу 2 июня приурочат ко Дню основания Симферополя. В Детском парке она стартует в 11:30 раздачей воздушных шаров. В 12:30 запланирована анимационная программа «По дороге с облаками», в 14 часов маленьким гостям предложат нарисовать «открытку городу» на асфальте — в честь дня рождения крымской столицы. С 15 часов в парке устроят дискотеку мыльных пузырей.
В парке Гагарина 2 июня с 9:00 начнутся соревнования по стритболу, с 10:00 — квест на знание истории города и параллельно — турнир по жимреслингу. В 11:00 стартует роллерский забег среди любителей, а в полдень — концертно-игровая программа «Город у Салгира».
С 16 часов в парке будет выступать эстрадно-духовой оркестр, а в 18:00 в районе аттракционов начнется Фестиваль красок.
Также в субботу послушать эстрадно-духовой оркестр можно в парке Тренева — с 16:00. В это же время в воскресенье здесь устроят концертную программу вокальной группы «Кумушки» — «Пою тебе, любимый Симферополь».