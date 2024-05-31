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Ремонт ограничил движение на трассе «Кола» до 10 июля

На участке магистрали в 47-м регионе ведут работы по замене шумозащитных экранов.

Источник: Комсомольская правда

На 173-м километре трассы «Кола» продолжаются работы по замене шумозащитных экранов. Из-за этого на магистрали временно организовали реверсивное движение транспорта. Об этом сообщила в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— Скорость движения ограничена до 40 километров в час. Работы производятся на подходах к мосту через реку Паша в период с 29 мая до 10 июля, — уточнили в организации.

Дорожные работы проводятся на участке дороги в Пашском сельском поселении Ленобласти. Там две полосы движения, по одной в каждом направлении. Для удобства автомобилистов на месте работают регулировщики движения.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут, обращать внимание на знаки, водоналивные барьеры.

Напомним, с 1 июня текущего года в Петербурге на многолетний ремонт закроют станцию «Фрунзенская». Специалисты намерены реконструировать вестибюль, полностью заменить эскалаторы и создать на месте Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Работы пообещали завершить к 1 июня 2027 года.