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Глава МВД России наградил юного героя из Башкирии за спасение сестры

Глава МВД России наградил юного героя из Башкирии за спасение сестры.

Накануне Дня защиты детей министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения представителей молодого поколения россиян, отличившихся при задержании преступников и пресечении правонарушений. Он поблагодарил юных героев за активную жизненную позицию и отметил, что их поступки достойны самых добрых слов.

По данным пресс-службы ведомства, решением министра внутренних дел почетной грамотой МВД России и ценными подарками были награждены несколько школьников, среди них оказался и Аслан Калямов из Башкортостана. Мальчик спас от злоумышленника свою сестру-первоклассницу. Владимир Колокольцев пожелал ребятам отличной учебы, успехов в достижении поставленных целей, спортивных побед и новых добрых дел.

Напомним, 5 февраля 2024 года в Стерлитамаке 11-летний школьник со своей сестрой возвращался из школы домой. У подъезда незнакомый мужчина в шапке-балаклаве, подошел к девочке, молча взял ее за руку и попытался увести. Мальчик среагировал на это мгновенно. Несмотря на то, что силы были неравные, он бросился на защиту сестры. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял малышку за руку и потянул в сторону дома. Похититель, не ожидая отпора, скрылся. Поднявшись домой, дети сразу сообщили о случившемся маме, которая позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который признался, что попытался увести незнакомую девочку.