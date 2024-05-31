Глава МВД России наградил юного героя из Башкирии за спасение сестры.

Напомним, 5 февраля 2024 года в Стерлитамаке 11-летний школьник со своей сестрой возвращался из школы домой. У подъезда незнакомый мужчина в шапке-балаклаве, подошел к девочке, молча взял ее за руку и попытался увести. Мальчик среагировал на это мгновенно. Несмотря на то, что силы были неравные, он бросился на защиту сестры. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял малышку за руку и потянул в сторону дома. Похититель, не ожидая отпора, скрылся. Поднявшись домой, дети сразу сообщили о случившемся маме, которая позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, который признался, что попытался увести незнакомую девочку.