От квеста в зоопарке до французского балета: куда сходить в Самаре в выходные 1−2 июня 2024

С тех пор это стало традицией королевства. Как только в следующем поколении подрастает принц и наступает пора ему жениться, объявляется бал, на котором обязательно появится Золушка — невеста принца. Однако со временем в церемонии пропадает волшебство, и юный Принц уже не хочет действовать по установленным правилам.