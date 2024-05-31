От квеста в зоопарке до французского балета: куда сходить в Самаре в выходные 1−2 июня 2024

Предстоящие выходные совпадают с началом первого летнего месяца. Погода наладилась, наступают жаркие дни, и значит, можно отлично провести время за пределами дома. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные
Спектакли в Самаре в выходные
«Женитьба» (12+).
Когда: 1 июня, 18.00.
Где: театр драмы им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 800−1800 рублей.
Спектакль поставлен по одноименной пьесе Николая Гоголя. Постановщиком выступает Ростовский театр драмы им. Горького. Это очаровательная, трогательная комедия, с живым исполнением русских романсов и настоящим парадом ярчайших актерских образов в замечательно слитом ансамбле.
«Вечер французского балета» (12+).
Когда: 1 июня, 18.30; 2 июня, 15.00.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−2500 рублей.
Зрители смогут насладиться сразу двумя постановками — «Праздничный вечер» и «Два голубя». «Праздничный вечер» был создан Лео Стаатсом для знаменитой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой, которая в 1924 году начала танцевать в парижской Опере.
Балет «Два голубя» — это история о молодом человеке Пепио, отправившимся с цыганским табором на поиски приключений, и его невесте Гурули, которая пытается вернуть его домой.
«А у нас во дворе…» (16+).
Когда: 2 июня, 18.00.
Где: театр драмы «Камерная сцена».
Билеты: 450−900 рублей.
В центре сюжета — жители деревянного дома на окраине провинциального города в деревянном доме. Здание отправляют под снос, а жильцы ждут переезда в новые квартиры. Свободное время проводят во дворе, где происходят важные события: здесь влюбляются, ссорятся, ищут смысл жизни.
Куда сходить в Самаре с детьми в выходные
«Бал для Золушки» (0+).
Когда: 1 июня, 12.00.
Где: театр драмы им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 800−1500 рублей.
Любимая многими сказка, но с измененным сюжетом. Когда-то прекрасный принц встретил на балу Золушку, которая убежала, оставив лишь туфлю. Принцу удалось найти свою возлюбленную. Они сыграли свадьбу и жили долго и счастливо.
С тех пор это стало традицией королевства. Как только в следующем поколении подрастает принц и наступает пора ему жениться, объявляется бал, на котором обязательно появится Золушка — невеста принца. Однако со временем в церемонии пропадает волшебство, и юный Принц уже не хочет действовать по установленным правилам.
День защиты детей в зоопарке.
Когда: 1 июня, 12.00.
Где: Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).
Билеты: от 150 рублей.
Зоопарк подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей. Юных гостей ждет квест «Малыши животного мира», конкурсы и викторины и животных. Они смогут погладить прирученных животных зоопарка — верблюда Лексуса, змей, черепаху, ахатин, мадагаскарских тараканов и сфотографироваться с ними, а также покормить верблюда сушками, яблоками, морковкой.
Поезд «Магический экспресс» (6+).
Когда: 1 июня, 14.10.
Где: Железнодорожный вокзал Самары (пл. Комсомольская, 1).
Билеты: 3500 рублей.
Поезд «Магический экспресс» — это возможность окунуться в мир волшебства. На всем пути участников ждет увлекательная программа: магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья, игры, активности, предсказания, а также подарки и призы.
Цирк Филатовых (0+).
Когда: 2 июня, 17.00.
Где: Цирк им. Олега Попова (ул. Молодогвардейская, 220).
Билеты: от 1100 рублей.
В программе — уникальные трюки, редкие экзотические животные и неповторимый шарм, присущий легендарной династии. Выступления сопровождаются световым и лазерным оформлением, большими светодиодными экранами, декорациями и собственным шоу-балетом.