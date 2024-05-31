Только в двух районах Беларуси можно посещать леса без ограничений

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В двух районах Беларуси можно ходить в леса без запретов или ограничений, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза.
Утром в пятницу на карте ведомства зеленым цветом отмечены Городокский район Витебской области и Гродненский район. Там в настоящее время не действуют ни запреты, ни ограничения.
На остальной территории страны посещать леса или запрещено, или же можно с рядом ограничений.
Так, в Могилевской области ходить в лесные массивы строго запрещено в Могилевском районе, так как там действует четвертый класс пожарной опасности.
Аналогичная ситуация в пяти районах Минской области: Березинском, Борисовском, Пуховичском, Столбцовском и Червенском.
В Витебской области в трех районах введены запреты, это Дубровенский, Оршанский и Сенненский районы.
В Брестской области закрытых районов немного больше, там запреты введены в 10 регионах (Березовский, Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский, Пинский).
Больше всего под запретом районов в Гомельской области — 13. Это Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Житковичский, Калинковичский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Петриковский, Речицкий и Светлогорский районы.
Во всех остальных районах Беларуси действуют ограничения, что означает, что посещение лесов возможно при соблюдении ряда условий.
Оранжевый уровень опасности
Белгидомет объявил на пятницу оранжевый уровень опасности из-за гроз, которые могут негативно сказаться на пожароопасной обстановке в лесах. Согласно прогнозам синоптиков, грозы возможны во всех областных центрах страны и белорусской столице.
Как известно, среди факторов опасности гроз — возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Запреты и ограничения
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.