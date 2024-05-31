Губернатор Михаил Котюков обозначил опорные города Красноярского края

«Основная цель — раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Причем это поможет удовлетворить социальные потребности жителей как самого опорного пункта, так и соседних муниципальных образований, входящих в зону его транспортного влияния», — сказал Михаил Котюков.