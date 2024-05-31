Капитальный ремонт горбольницы № 2 завершится к концу 2024 года

Ранее сообщалось, что в Казани на 85% выполнен капремонт городской больницы № 16. Сейчас строители ремонтируют хирургическое отделение, рентгенологический кабинет, входную группу и фасад здания. Завершить работы планируется в третьем квартале текущего года.