Капитальный ремонт горбольницы № 2 завершится к концу 2024 года

Капитальный ремонт горбольницы № 2 в Кировском районе Казани завершат к концу 2024 года. Общий процент выполненных работ составляет 65%.
В здании отремонтированы три этажа стационара. На них разместятся терапевтическое, кардиологическое отделения, а также отделение реабилитации.
На сегодняшний день продолжается ремонт помещений первого этажа и организация приемно-диагностического отделения.
Ранее сообщалось, что в Казани на 85% выполнен капремонт городской больницы № 16. Сейчас строители ремонтируют хирургическое отделение, рентгенологический кабинет, входную группу и фасад здания. Завершить работы планируется в третьем квартале текущего года.