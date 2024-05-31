В абонемент «МультиТранспорт» включили поездки на речном транспорте

«Выгодный абонемент теперь объединяет еще больше видов транспорта. Его обладателям доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах. Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30 процентов. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать в Москве гибкие тарифные решения, чтобы поездки всегда оставались комфортными и выгодными», — рассказал Максим Ликсутов.