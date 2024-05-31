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В абонемент «МультиТранспорт» включили поездки на речном транспорте

По просьбам горожан в сервис «МультиТранспорт» добавили безлимитные поездки на регулярных речных маршрутах в течение 30 дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Выгодный абонемент теперь объединяет еще больше видов транспорта. Его обладателям доступны поездки на рельсовом и наземном городском транспорте, такси, электросудах, велосипедах и самокатах. Сервис позволяет выбирать комбинированные маршруты с экономией до 30 процентов. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать в Москве гибкие тарифные решения, чтобы поездки всегда оставались комфортными и выгодными», — рассказал Максим Ликсутов.

Для прохода на электросуда нужно приложить ту же бесконтактную банковскую карту, которой был оплачен тариф сервиса «МультиТранспорт». Владельцам уже оформленных абонементов доплачивать ничего не нужно: поездки на речном транспорте включены в тариф. Воспользоваться сервисом можно в приложении «Метро Москвы».