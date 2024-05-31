С июня площадь у Южного вокзала закроют для проезда и парковки авто

С 3 по 17 июня перекроют площадь у Южного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
За две недели между автовокзалом, улицей Железнодорожной, трамвайными путями и главным входом в Южный вокзал заменят дорожное покрытие. Планируется также перенос контактной сети и остановки общественного транспорта с Железнодорожной ближе к разворотному кольцу трамвая. Изменятся и схемы разметки.
«После завершения работ на площади будет организована парковка, автобусы и троллейбус пойдут с Ленинского проспекта и площади Калинина по выделенной полосе, а участок улицы Железнодорожной освободится для проезда автотранспорта», — говорится в сообщении мэрии.