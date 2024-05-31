В Ачинск пришли первые экобусы

Об этом сегодня сообщил в своем ТГ-канале председатель правительства региона Сергей Верещагин:
«Это новый для Красноярского края тип техники — городские автобусы, работающие на природном газе. В каком-то смысле это один из первых шагов к большой газификации. Пока будет использоваться привозной метан. Ачинску в этом смысле повезло — он ближе всех находится к газовой инфраструктуре Западной Сибири».
Сергей Верещагин рассказал, что экобусы станут основой автопарка муниципального перевозчика, который ранее занимался только трамвайной сетью. «Для этого разрабатывается отдельный новый маршрут по запросам горожан. Сейчас этот маршрут будет обустраиваться, и вскоре экобусы выйдут на улицы Ачинска», — уточнил председатель правительства.
Напомним, Ачинск стал участником проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».