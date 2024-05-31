В Ачинск пришли первые экобусы

«Это новый для Красноярского края тип техники — городские автобусы, работающие на природном газе. В каком-то смысле это один из первых шагов к большой газификации. Пока будет использоваться привозной метан. Ачинску в этом смысле повезло — он ближе всех находится к газовой инфраструктуре Западной Сибири».