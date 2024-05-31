Дожди с грозой и +32 градуса ожидаются в Воронежской области на первых выходных лета 2024

В субботу, 1 июня, по области пройдут дожди, в отдельных муниципалитетах — с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +31 градуса. Воронеж также не обделят осадками. После ночных +15+17 градусов днем воздух прогреется до +27+29-ти.