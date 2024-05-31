Жителей Волгоградской области предупредили об угрозе завоза кори

В связи с началом сезона отпусков управление Роспотребнадзора по Волгоградской области акцентирует внимание туристов на важности соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний, в частности кори. Это заболевание отличается высокой заразностью и может привести к серьезным осложнениям.
Корь — острое инфекционное заболевание, которое проявляется повышенной температурой, воспалением слизистых, конъюнктивитом, специфической сыпью и общим недомоганием. Учитывая риск заноса инфекции в регион, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует проведение дополнительных профилактических мероприятий.
Основным методом предупреждения кори является вакцинация. В России используются вакцины, соответствующие международным стандартам ВОЗ, и введение их происходит по утвержденному графику Национального календаря прививок. Дети получают вакцину в возрасте 1 года и 6 лет, взрослые — по показаниям, при отсутствии информации о прививках или при невыполнении плановой вакцинации, с интервалом в 3 месяца.
Взрослым до 35 лет рекомендуется вакцинация, если они не перенесли корь, не были ранее привиты или имеют однократную вакцинацию. Лица от 36 до 55 лет, особенно работники социально значимых сфер и отраслей, также должны пройти вакцинацию, если они не имеют иммунитета к кори.
После двукратного введения вакцины, а также после перенесенного заболевания формируется долгосрочный иммунитет, который защищает от инфекции в 95% случаев.