Жителей Волгоградской области предупредили об угрозе завоза кори

Взрослым до 35 лет рекомендуется вакцинация, если они не перенесли корь, не были ранее привиты или имеют однократную вакцинацию. Лица от 36 до 55 лет, особенно работники социально значимых сфер и отраслей, также должны пройти вакцинацию, если они не имеют иммунитета к кори.