25-летняя анжеро-судженка, впавшая в кому после операции, пришла в себя

25-летняя жительница Анжеро-Судженска Надежда Павловская, которая впала в кому после удаления аппендикса, пришла в себя. Об этом kuzbass.aif.ru сообщил её супруг Роман.
«Жену в Питер отправили, сейчас там на реабилитации. Забрали на 21 день, но потом нужно будет ещё в один реабилитационный центр», — говорит Роман.
Женщина находилась в коме почти два месяца. Сразу после операции у Надежды развился отёк мозга. Выздоровления мамы особенно ждал пятилетний сын.
Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Юлия Крошкина объясняла kuzbass.aif.ru, что восстановиться человек после комы может. Часто зависит от того, произошло органическое поражение головного мозга или только нарушение функции. При функциональном поражении восстановление быстрее. При органическом — зависит от объёма поражения головного мозга.