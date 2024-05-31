ЕГЭ на «сотку»: Топ-10 лайфхаков от уральских стобалльников, как сдать экзамен

По всей стране уже стартовал период ЕГЭ. В 2024 году он завершится 21 июня, когда выпускники напишут последние экзамены в резервный день. Для многих девушек и юношей это период огромного стресса и тревог. «А вдруг плохо напишу?», «А если попадется сложный вариант?», «А вдруг все забуду?» — такие мысли без конца могут крутиться в голове у выпускников.
Стобальницы минувших лет уже учатся в вузах своей мечты. «КП-Екатеринбург» узнала у них самые действенные лайфхаки, чтобы результат ЕГЭ радовал, а нервы остались в порядке.
Ева Гребенцова, написала литературу и русский язык в сумме на 200 баллов.
До экзаменов Ева Гребенцова хотела поступать в УрФУ на программу зарубежной филологии. Но, когда в 2020 году девушка сдала ЕГЭ, то передумала оставаться в уральской столице. Ева Гребенцова сдавала литературу и русский язык. Она набрала максимальные 200 баллов. Девушка поступила на бюджетное отделение факультета филологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Вот, что Ева советует юношам и девушкам, которые сдают ЕГЭ в 2024 году.
— Старайтесь меньше думать о последствиях экзамена и погружайтесь в процесс как во время подготовки, так и на самом ЕГЭ — извлекайте знания и умения из подготовки. Если остается время до экзамена, пробуйте решать задания повышенного уровня сложности, а в них, если случаются ошибки, то не расстраивайтесь, а записывайте сложные слова или правила и учите, — говорит Ева Гребенцова.
Еще студентка советует отдыхать вечером перед экзаменом, разгружать голову. Особенно важно лечь спать раньше обычного: скорее всего, уснуть быстро не выйдет, а выспаться поможет быть спокойным и уверенным на ЕГЭ.
— Когда я испытываю сильный стресс, мне очень помогает ромашковый чай перед сном и занятия спортом. Спорт способствует разгрузке голове на какое-то время и, как следствие, спокойствию. Во время экзамена, если почувствуете тревожность, подышите по технике квадрата. Еще помогает техника, когда на вдохе поднимаются и напрягаются плечи, а на выдохе резко опускаются и расслабляются. Главное, помнить о том, что в моменте важно показать свои знания и постараться насладиться экзаменом. Любой исход будет нормальным, а любая ситуация — решаемой! — заключает Ева Гребенцова.
Юлия Карпова, сдала на 100 из 100 баллов физику и математику.
Уроженка Ревды Юлия Карпова сдала на «сотку» физику и математику в 2021 году. Баллов девушке хватало для поступления в желаемый институт, ведь изучать ядерную физику для девушки было настоящей мечтой.
Юлия советует концентрироваться на том, что на экзамене вчерашние школьники проверят в первую очередь сами себя.
— Первое, что нужно для себя понимать, почему вы сейчас придете на экзамен и покажете себя на все 100. Попробуйте сконцентрироваться на проделанной работе, вспомнить, с чего начинали, и как выросли за этот год. Уверенность в своих знаниях — необходимый компонент, — говорит Юлия Карпова.
Волнение сбивает вас с ног, считает студентка.
— Оно возникает, если существует ощущение, что на кону вся дальнейшая судьба, а экзамен вопрос жизни и смерти. Остановитесь, выдохните и ответьте себе по-честному: так ли это?
Повторение — мать учения, так считает и Юлия.
— Я советую утром освежить сложные для вас вопросы, повторить самые забываемые факты и сказать себе «спасибо» за проделанную работу. Вечером обязательно идите гулять и дышать свежим воздухом, желательно прийти на речку и послушать звуки воды — они самые успокаивающие, лично для меня.
Последний шаг: ложиться спать с ощущением того, что завтра вы покажете себя, просто напишете очередной вариант и уйдете отдыхать.
Анастасия Котынова, сдала ЕГЭ по русскому языку и химии на 200 баллов.
Анастасия Котынова сдавала ЕГЭ тоже в 2020 году. Свою судьбу она связала с медициной, поэтому поступила в Институт медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России в Петербурге. Девушка сдала на 100 из 100 русский язык и химию, а биологию — на 84 балла.
— В первую очередь советую не поддаваться панике, найти действенные способы «детокса» от учебы, заниматься в комфортной для себя обстановке, заботиться о здоровье, — советует Анастасия.
Еще важно найти группу единомышленников, которые тоже будут стремиться к высоким баллам.
— Поддержка и вера близких, уверенность в своих силах играют действительно большую роль. Звучит стереотипно, но как будто бы в процессе интенсивной учебы мы постоянно забываем о таких простых вещах. Важно не гнаться за цифрами, заниматься в своем темпе, не сравнивать себя с другими. Подойти к экзамену с мыслью, что сделал все возможное. Решать, решать и еще раз решать типовые варианты, лучше всего с повышенной сложности.
Но универсального рецепта нет. Главное — научиться учиться, заключает Анастасия Котынова.