ЕГЭ на «сотку»: Топ-10 лайфхаков от уральских стобалльников, как сдать экзамен

— Когда я испытываю сильный стресс, мне очень помогает ромашковый чай перед сном и занятия спортом. Спорт способствует разгрузке голове на какое-то время и, как следствие, спокойствию. Во время экзамена, если почувствуете тревожность, подышите по технике квадрата. Еще помогает техника, когда на вдохе поднимаются и напрягаются плечи, а на выдохе резко опускаются и расслабляются. Главное, помнить о том, что в моменте важно показать свои знания и постараться насладиться экзаменом. Любой исход будет нормальным, а любая ситуация — решаемой! — заключает Ева Гребенцова.