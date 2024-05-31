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Врачи озвучили самые частые причины смерти детей Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая, ФедералПресс. Челябинские медики подвели итоги детской смертности за 2023 год. Врачи озвучили статистику и перечислили самые частые причины летального исхода.

«В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Также в числе частых смертельных причин входят врожденные пороки развития и аномалии, а также болезни нервной системы и новообразования.

Медики напомнили о рисках выпадения младенцев из окна, а также вероятность получения травм на дорогах во время катания на велосипедах и самокатах.

В Челябинской области более 97% детей прошли профосмотры в прошлом году. На основе результатов врачи ранее составили топ болезней, которые чаще всего выявляют у детей на медосмотрах.

несчастный случай
медицина