Врачи озвучили самые частые причины смерти детей Челябинской области

«В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.