Врачи озвучили самые частые причины смерти детей Челябинской области

«В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Также в числе частых смертельных причин входят врожденные пороки развития и аномалии, а также болезни нервной системы и новообразования.
Медики напомнили о рисках выпадения младенцев из окна, а также вероятность получения травм на дорогах во время катания на велосипедах и самокатах.
В Челябинской области более 97% детей прошли профосмотры в прошлом году. На основе результатов врачи ранее составили топ болезней, которые чаще всего выявляют у детей на медосмотрах.