Сезон свадеб на летних площадках стартовал в Москве

Сервис запустили в конце прошлого года, и он уже пользуется большой популярностью у молодоженов. Это самый подробный гид по местам, где можно пожениться в Москве. С помощью фильтров можно выбрать разновидность площадки, стиль интерьера, музыку и другие параметры.