Екатеринбуржцев обязали согласовывать шашлыки с властями

Соответствующее постановление подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. В новой редакции документа допускается использование мангалов «при условии определения местоположения указанных объектов общественного питания на схемах размещения участников мероприятий». Добавим, что постановление вышло в преддверии фестиваля барбекю, который состоится в ближайшие выходные.
Накануне в Свердловской области власти ввели запрет на посещение лесов. Такое решение было принято на заседании правительства, чтобы не ухудшать ситуацию с лесными пожарами.
Напомним, особый противопожарный режим установлен в регионе с 12 апреля. В этот период действуют особые ограничения, связанные с обеспечением пожарной безопасности. В это время запрещено разводить костры, пользоваться переносными мангалами, даже на своем участке. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.