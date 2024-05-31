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Екатеринбуржцев обязали согласовывать шашлыки с властями

Власти Екатеринбурга ослабили запрет на разведение мангалов, который был введен вместе с особым противопожарным режимом. Теперь в городе допустимо жарить шашлыки на мероприятиях, которые согласованы с властями.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. В новой редакции документа допускается использование мангалов «при условии определения местоположения указанных объектов общественного питания на схемах размещения участников мероприятий». Добавим, что постановление вышло в преддверии фестиваля барбекю, который состоится в ближайшие выходные.

Накануне в Свердловской области власти ввели запрет на посещение лесов. Такое решение было принято на заседании правительства, чтобы не ухудшать ситуацию с лесными пожарами.

Напомним, особый противопожарный режим установлен в регионе с 12 апреля. В этот период действуют особые ограничения, связанные с обеспечением пожарной безопасности. В это время запрещено разводить костры, пользоваться переносными мангалами, даже на своем участке. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.

пожары