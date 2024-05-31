Екатеринбуржцев обязали согласовывать шашлыки с властями

Напомним, особый противопожарный режим установлен в регионе с 12 апреля. В этот период действуют особые ограничения, связанные с обеспечением пожарной безопасности. В это время запрещено разводить костры, пользоваться переносными мангалами, даже на своем участке. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.