Глава МВД наградил екатеринбургских подростков, которые помогли задержать воров

«Немного растерявшись, Максим попросил помощи у двух старшеклассников, Григория Зыкова и Данилы Соседкова, которые в то время возвращались из гимназии. По просьбе Максима ребята сразу подключились к поиску воров. Разделившись, они стали обходить прилегающие дворы. Через некоторое время Григорий увидел двух подростков, по приметам похожих на воров. Григорий догнал их и спросил, не они ли забрали телефон. Подростки отрицали это. Во время разговора один из подозреваемых внезапно убежал, а второго помогли удержать подоспевшие Данила с Максимом. Задержанного передали полицейским, а вскоре поймали и сбежавшего. Благодаря гражданской сознательности и грамотным действиям Григория Зыкова и Данилы Соседкова задержанные были привлечены к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.