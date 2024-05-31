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Красноярка Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира Викторию Азаренко

Следующая встреча у российской спортсменки с американкой Пейтон Стирнс.

Источник: БЕЛТА

17-летняя красноярка Мирра Андреева победила бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко на «Ролан Гаррос».

Соперницу она обыграла в матче второго круга Открытого чемпионата Франции в Париже. Он закончился со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу Мирры.

Следующая встреча у российской спортсменки с американкой Пейтон Стирнс.

Напомним, Андреева может попасть в рейтинг самых перспективных жителей России в возрасте до 30 лет. Она вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» от журнала Forbes. Всего в нем 100 претендентов в 10 категориях. Мирра проходит по направлению спорт.

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