Красноярка Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира Викторию Азаренко

Напомним, Андреева может попасть в рейтинг самых перспективных жителей России в возрасте до 30 лет. Она вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» от журнала Forbes. Всего в нем 100 претендентов в 10 категориях. Мирра проходит по направлению спорт.