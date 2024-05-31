Во время празднования Дня города и Дня защиты детей в Иркутске ограничат продажу алкоголя

Это связано с празднованием Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Также ограничения будут действовать 2 июня в местах проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города:
с 12:00 до 14:00 — ул. Геологов, 8;
с 15:00 до 17:00 — ул. Костычева, 27/4;
с 16:30 до 18:30 — ул. Безбокова, 30/5;
с 18:00 до 20:00 — ул. Безбокова, 7/2;
с 13:00 до 14:00 — станция Батарейная, ул. Центральная, 17;
с 12:00 до 14:00 — ул. Култукская, 11;
с 13:00 до 15:00 — ул. Декабрьских Событий, 105;
с 14:00 до 16:00 — ул. Иосифа Уткина, 30;
с 16:00 до 17:00 — ул. Каштаковская, 55;
с 13:00 до 14:00 — ул. Байкальская, 276;
с 15:00 до 16:00 — проспект Маршала Жукова, 11;
с 17:00 до 18:00 — сквер на ул. Чудотворская, 4.