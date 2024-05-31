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Во время празднования Дня города и Дня защиты детей в Иркутске ограничат продажу алкоголя

Иркутск, НИА-Байкал — Согласно постановлению областного правительства, 1 июня с 8:00 до 23:00 в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Источник: Аргументы и факты

Это связано с празднованием Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Также ограничения будут действовать 2 июня в местах проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города:

с 12:00 до 14:00 — ул. Геологов, 8;

с 15:00 до 17:00 — ул. Костычева, 27/4;

с 16:30 до 18:30 — ул. Безбокова, 30/5;

с 18:00 до 20:00 — ул. Безбокова, 7/2;

с 13:00 до 14:00 — станция Батарейная, ул. Центральная, 17;

с 12:00 до 14:00 — ул. Култукская, 11;

с 13:00 до 15:00 — ул. Декабрьских Событий, 105;

с 14:00 до 16:00 — ул. Иосифа Уткина, 30;

с 16:00 до 17:00 — ул. Каштаковская, 55;

с 13:00 до 14:00 — ул. Байкальская, 276;

с 15:00 до 16:00 — проспект Маршала Жукова, 11;

с 17:00 до 18:00 — сквер на ул. Чудотворская, 4.