Члены Общественной палаты РФ посетили стадион «Пионер» в Иркутске

В ходе проведения в Иркутске форума «Сообщество» члены Общественной палаты РФ посетили территорию стадиона «Пионер» в границах улиц Седова и 4-я Советская в областном центре. Вот уже несколько лет инициативная группа защитников спортобъекта добивается его восстановления. Однако в прошлом году землю продали под застройку многоквартирными домами. Под стадион же планировалось отвести только 25 процентов участка.
Также инициативная группа защитников спортобъекта выступит на площадке форума «Сообщество», где представит доводы в пользу восстановления стадиона «Пионер» на всём участке. Также свою позицию представят представители власти.
Напомним, накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Иркутской области возобновить уголовное дело, которое заводили из-за застройки стадиона «Пионер», однако вскоре закрыли — из-за отсутствия состава преступления.