Члены Общественной палаты РФ посетили стадион «Пионер» в Иркутске

В ходе проведения в Иркутске форума «Сообщество» члены Общественной палаты РФ посетили территорию стадиона «Пионер» в границах улиц Седова и 4-я Советская в областном центре. Вот уже несколько лет инициативная группа защитников спортобъекта добивается его восстановления. Однако в прошлом году землю продали под застройку многоквартирными домами. Под стадион же планировалось отвести только 25 процентов участка.