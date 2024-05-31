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На Кубани приставы забрали у пьющей матери 3-летнего сына и 2-летнюю дочь

Детей, изъятых у пьющей матери на Кубани, передали органам опеки.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани приставы забрали у пьющей матери 3-летнего сына и 2-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мать с 3-летним Арсеном и 2-летней Марго жила в Гулькевичском районе. При этом женщина вела разгульный образ жизни. Так, мать часто выпивала и оставляла детей на долго одних.

Мать с детьми жила в многоквартирном доме. И происходившее видели соседи. Они и забили тревогу. Органы опеки обратились в суд. После этого приставам направили исполнительный лист об изъятии детей.

Но, узнав об этом, женщина с детьми скрылась. Как оказалось, мама с малышами уехала в поселок конного завода «Восход» в Новокубанском районе. Поручение направили приставам муниципалитета. Но женщина снова успела сбежать.

Информацию о ее розыске разместили в местных пабликах в соцсетях. Выяснилось, что мать с детьми находится в поселке Комсомольском Гулькевичского района.

«Приставы провели исполнительные действия, в рамках которых малолетние брат и сестра были переданы представителям Отдела по вопросам семьи и детства районной администрации для дальнейшего жизнеустройства детей», — уточнили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.