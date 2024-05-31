От трех часов до суток: сразу несколько рейсов задержано в Кольцово

Дольше всего был задержан рейс авиакомпании Utair в Нягань. Самолет должен был вылететь 30 мая в 13:45, но вылетел лишь сегодня в 11:16.
Также перенесены рейсы:
- авиакомпании Red Wings в Казань с 08:30 на 11:20;
- авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву с 09:30 на 11:30.
Отменен вылет «России» в Москву, причины неизвестны. ЕАН обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, однако там посоветовали связаться с авиакомпаниями. Получить оперативный комментарий перевозчиков не удалось.
Возможно, задержка рейсов в Москву и Казань связана тем, что на территории Татарстана утром сбили беспилотник. Была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщило Минобороны.
«Нам еще повезло, посадку всего минут на 20 позже начали. Но из-за этих задержек, отмен и путаницы один зарегистрированный пассажир не попал на рейс Utair в Уфу, хотя искали его почему-то у автобуса. Еще четверых чуть не сняли с рейса в Казань. Плохое информирование в целом», — рассказала ЕАН пассажирка самолета, вылетающего в Уфу.