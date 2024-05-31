От трех часов до суток: сразу несколько рейсов задержано в Кольцово

«Нам еще повезло, посадку всего минут на 20 позже начали. Но из-за этих задержек, отмен и путаницы один зарегистрированный пассажир не попал на рейс Utair в Уфу, хотя искали его почему-то у автобуса. Еще четверых чуть не сняли с рейса в Казань. Плохое информирование в целом», — рассказала ЕАН пассажирка самолета, вылетающего в Уфу.