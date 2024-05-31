Стало известно, как будет выглядеть Почаинский мост после ремонта

Нижегородцам показали, как будет выглядеть новый Почаинский мост через овраг в Университетском переулке. Предварительном эксизом поделились с редакцией сайта pravda-nn.ru в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Новую переправу построят в рамках проекта создания террасного парка в Почаинском овраге. Деньги на него заложены в общую сумму работ, поэтому конкретная стоимость моста не приводится.
Сам мост выполнят из металлических конструкций.
Напомним, что по результатам проверки выяснилось, что старый студенческий мостик был в аварийном состоянии, а срок его службы истек. Капитальный ремонт при этом проблемы не решит — по этой причине его решили демонтировать.
На время ремонта переправу закрыли: ограничение будет действовать до конца декабря 2025 года.
Эту новость нижегородцы встретили негативно, отметив, что обходить теперь участок с улицы Ильинской до Большой Покровской придется по большому маршруту. Особенно они возмутились тем, что альтернативных путей жителям города не предлагают.