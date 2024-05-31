Новосибирский депутат Госдумы предлагает запретить продажу вейпов

Об этом член фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александр Аксененко написал в своем телеграм-канале.
— Во всемирный День отказа от курения и накануне Дня защиты детей мы предлагаем отказаться от вейпов. Совсем! В буквальном смысле — запретить их к продаже в России. С коллегами по Госдуме сегодня мы самым символичным образом вносим эту инициативу на рассмотрение, — сообщил депутат.
Год назад в Госдуме приняли законопроект о запрете электронных сигарет и вейпов для продажи несовершеннолетним, но школьники с вейпами по-прежнему — частая картина. Полумеры не сработали.
— Поэтому предлагаем внести поправки в ФЗ-15 («Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотиносодержащей продукции»), в статье 19 прописать: «Запрет розничной торговли никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их доставки», — продолжил Александр Аксененко.
По его мнению, так как документ межфракционный, то его шансы на принятие — высоки. Следом депутаты намерены определить меру ответственности для недобросовестных и непонятливых продавцов.
Ранее «Прецедент» писал: новосибирский депутат Госдумы Аксененко прокомментировал законопроект об отмене транспортного налога.
Екатерина СОСНИНА.