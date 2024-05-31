Новосибирский депутат Госдумы предлагает запретить продажу вейпов

— Во всемирный День отказа от курения и накануне Дня защиты детей мы предлагаем отказаться от вейпов. Совсем! В буквальном смысле — запретить их к продаже в России. С коллегами по Госдуме сегодня мы самым символичным образом вносим эту инициативу на рассмотрение, — сообщил депутат.