Средняя зарплата в Омской области выросла почти на 20%

Так, омичи, которые работают в сфере производства кокса и нефтепродуктов в месяц в среднем получают 131 тыс. рублей. Работающие в сфере обработки древесины получают в среднем 21,4 тыс. рублей, в сфере производства кожи и изделий из кожи — 24,6 тыс. рублей, в сфере производства одежды — 18,8 тыс. рулей.