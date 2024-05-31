Средняя зарплата в Омской области выросла почти на 20%

В Омской области средняя зарплата в марте выросла до 59,3 тыс. рублей, следует из данных Омскстата.
В сравнении с мартом 2023 года этот показатель вырос на 18%. Примечательно, что показатель реального дохода омичей вырос на 9,8%.
Так, омичи, которые работают в сфере производства кокса и нефтепродуктов в месяц в среднем получают 131 тыс. рублей. Работающие в сфере обработки древесины получают в среднем 21,4 тыс. рублей, в сфере производства кожи и изделий из кожи — 24,6 тыс. рублей, в сфере производства одежды — 18,8 тыс. рулей.
Ранее мы писали, что в Омске работодатели повысили предлагаемые зарплаты новым сотрудникам на 13%.