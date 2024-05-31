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Средняя зарплата в Омской области выросла почти на 20%

Уровень реального дохода омичей вырос на 9,8%

Источник: Комсомольская правда

В Омской области средняя зарплата в марте выросла до 59,3 тыс. рублей, следует из данных Омскстата.

В сравнении с мартом 2023 года этот показатель вырос на 18%. Примечательно, что показатель реального дохода омичей вырос на 9,8%.

Так, омичи, которые работают в сфере производства кокса и нефтепродуктов в месяц в среднем получают 131 тыс. рублей. Работающие в сфере обработки древесины получают в среднем 21,4 тыс. рублей, в сфере производства кожи и изделий из кожи — 24,6 тыс. рублей, в сфере производства одежды — 18,8 тыс. рулей.

Ранее мы писали, что в Омске работодатели повысили предлагаемые зарплаты новым сотрудникам на 13%.