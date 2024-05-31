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В СФР по Новосибирской области назвали все детские выплаты

Одна из самых востребованных мер поддержки — материнский капитал.

Источник: Комсомольская правда

С января по май 2024 года более 270 тысяч детей и беременных жительниц Новосибирской области получили ряд выплат и пособий. На эти цели власти выделили порядка 16 миллиардов рублей.

Одной из самых востребованных мер поддержки является материнский капитал. С начала года сертификаты получили 4,6 тысячи новосибирцев.

С 1 февраля маткапитал проиндексировали. Теперь при рождении первого ребенка жители региона могут получить 630 380 рублей, при рождении второго и третьего (без получения выплаты на первенца) — 833 024 рубля.