Ярким и незабываемым будет в Хабаровском крае День защиты детей

— День защиты детей — не просто праздник, а важное напоминание о нашей ответственности перед будущим поколением. Вместе мы должны создавать условия, в которых дети смогут реализовывать свои мечты и становиться достойными гражданами России. Важно помнить, что каждый ребенок имеет право на полноценное развитие в культурной и безопасной среде. Для этого наши учреждения создают благоприятные условия и разнообразные программы, — подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.