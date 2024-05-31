Ярким и незабываемым будет в Хабаровском крае День защиты детей

В России 1 июня отмечается День защиты детей. К этому важному событию учреждения культуры Хабаровского края подготовили различные мероприятия, которые обещают сделать этот день незабываемым для каждого ребенка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— День защиты детей — не просто праздник, а важное напоминание о нашей ответственности перед будущим поколением. Вместе мы должны создавать условия, в которых дети смогут реализовывать свои мечты и становиться достойными гражданами России. Важно помнить, что каждый ребенок имеет право на полноценное развитие в культурной и безопасной среде. Для этого наши учреждения создают благоприятные условия и разнообразные программы, — подчеркнул министр культуры края Юрий Ермошкин.
1 июня Дальневосточная государственная научная библиотека проведет библиотечную акцию «Счастливое детство» (0+). Для посетителей организуют выставки под открытым небом «Любимые книги детства» и «Хабаровский край. Счастливое детство», мастер-классы «Веселые раскраски» (0+) и книжный фримаркет «Прочитай книгу — передай другому!» (0+).
Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина приглашает на сценический комплекс набережной им. Г. И. Невельского. Здесь состоится концертная программа (0+) с участием творческих коллективов Хабаровска и автограф-сессия с писательницей Еленой Неменко. Также детей ждут интерактивные площадки — фотозоны с любимыми литературными героями, мастер-классы, спортивные игры и книжная выставка.
Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых проведет детский праздник «В волшебной пушкинской стране» (0+) в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. А в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» откроется выставка детского изобразительного искусств (0+)а, подготовленная воспитанниками студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Здесь же состоится юбилейный отчетный концерт образцового ансамбля танца «Экспромт» и спортивные соревнования «Веселые старты» (0+).
Хабаровская краевая филармония предложит детям музыкальные спектакли: 4 июня Дальневосточный академический симфонический оркестр представит музыкальную сказку «Маленький принц»(0+), 5 июня Русский оркестр исполнит программу «Волшебник изумрудного города», а 7 июня состоится музыкальный спектакль «Дядя Стёпа».
Театры Хабаровска также не останутся в стороне. 1 июня в Хабаровском краевом музыкальном театре пройдет мюзикл «Волшебник Изумрудного города» (6+), а 2 июня — спектакль «Летучий корабль»(6+). Хабаровский краевой театр драмы 1 июня представит музыкальную сказку «Сказка о потерянном времени» (6+), а Хабаровский театр юного зрителя — интерактивный спектакль «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» (6+). Хабаровский краевой театр кукол порадует 1 июня спектаклями «Ещё раз о Красной Шапочке»(0+) и «Сказка в чемодане» (0+).
Добавим, что в Зоосаде «Приамурском» им. В. П. Сысоева праздник отметят конкурсной игровой программой «Выше радуги!» (0+), а в Доме народного творчества с 4 по 13 июня откроется выставка живописи «Души и сердца вдохновенье» (6+).
В районах Хабаровского края также запланированы тематические мероприятия. 30 мая в Судомеханическом техникуме Комсомольска-на-Амуре пройдет концерт творческих коллективов «Венец всех ценностей — семья!» (0+).
1 июня в р.п. Заветы Ильича состоятся шоу-программа «Магия иллюзий» (0+) и игровая программа «Вливайся в лето!» (0+).
В Доме культуры п. Майский Советско-Гаванского района пройдет программа «Праздник улыбок с Бимом и Бомом» (0+). Интерактив «Маленькие дети на большой планете» (0+) состоится в Библиотеке с. Лидога Нанайского района. В Доме культуры Ульчского района запланирована музыкальная встреча «Веселое лето» (0+), а Дом культуры с. Капитоновка Вяземского района будет ждать на программу «Веселое путешествие» (0+).