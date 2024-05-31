В Хабаровске высадили аллею молодых деревьев в честь Дня города

«Я много бываю по долгу службы в различных городах России. И сегодня с гордостью заявляю: молодежь Хабаровска — самая лучшая. Я горжусь вашими успехами. Молодежный совет работает на благо города. А администрация Хабаровска старается создать все условия для того, чтобы огромный потенциал юных хабаровчан был реализован», — сообщил мэр города Сергей Кравчук.