В Хабаровске высадили аллею молодых деревьев в честь Дня города

В Хабаровске, в парке имени Гайдара представители Молодежного совета вместе с мэром краевой столицы приняли участие в посадке саженцев деревьев в проекте «Аллея молодых», сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятие организовано в честь Дня города и Года молодежи в Хабаровском крае. В рамках мероприятия также установили световую конструкцию с логотипом «Молодежь Хабаровска», которая стала подарком города от Молодежного совета.
«Я много бываю по долгу службы в различных городах России. И сегодня с гордостью заявляю: молодежь Хабаровска — самая лучшая. Я горжусь вашими успехами. Молодежный совет работает на благо города. А администрация Хабаровска старается создать все условия для того, чтобы огромный потенциал юных хабаровчан был реализован», — сообщил мэр города Сергей Кравчук.
В завершение события Сергей Кравчук поздравил молодежь с Днем города, побеседовал с участниками и ответил на их вопросы, которые касались работы, отдыха и личных интересов.