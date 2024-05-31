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В Хабаровске высадили аллею молодых деревьев в честь Дня города

Молодежь Хабаровска высадила аллею в парке имени Гайдара.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске, в парке имени Гайдара представители Молодежного совета вместе с мэром краевой столицы приняли участие в посадке саженцев деревьев в проекте «Аллея молодых», сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие организовано в честь Дня города и Года молодежи в Хабаровском крае. В рамках мероприятия также установили световую конструкцию с логотипом «Молодежь Хабаровска», которая стала подарком города от Молодежного совета.

В Молодежный совет входят молодые учителя, талантливые дизайнеры, курсанты военных училищ, лидеры студенческих самоуправлений, победители и призеры конкурсов различного уровня, а также стипендиаты мэра Хабаровска.

«Я много бываю по долгу службы в различных городах России. И сегодня с гордостью заявляю: молодежь Хабаровска — самая лучшая. Я горжусь вашими успехами. Молодежный совет работает на благо города. А администрация Хабаровска старается создать все условия для того, чтобы огромный потенциал юных хабаровчан был реализован», — сообщил мэр города Сергей Кравчук.

В завершение события Сергей Кравчук поздравил молодежь с Днем города, побеседовал с участниками и ответил на их вопросы, которые касались работы, отдыха и личных интересов.