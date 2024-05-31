1 июня в Ростове откроется купальный сезон

Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.



— На сегодняшний день полностью готовы к купальному сезону центральный городской пляж и пляж на острове Зеленый. Хочу обратить внимание, что купание в необорудованных местах запрещено! Эти места нам известны и в течение лета по ним будут проводиться рейды, — говорится в сообщении.



1 июня в парке Левобережный состоится праздник «День безопасности на воде», который ознаменует открытие купального сезона.