Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— На сегодняшний день полностью готовы к купальному сезону центральный городской пляж и пляж на острове Зеленый. Хочу обратить внимание, что купание в необорудованных местах запрещено! Эти места нам известны и в течение лета по ним будут проводиться рейды, — говорится в сообщении.
1 июня в парке Левобережный состоится праздник «День безопасности на воде», который ознаменует открытие купального сезона.
1 июня в Ростове откроется купальный сезон
Пляжи города завершают подготовку: водолазы проверили и очистили от мусора дно, проведена акарицидная обработка прилегающих территорий, обновлен песок, установлены спасательные посты.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.