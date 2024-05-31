В Перми согласовали проект размещения яблоневого сада на месте зоопарка

Проект размещения яблоневого сада на месте зоопарка в Перми прошёл все этапы согласования, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, сквер «Яблоневый сад» получил положительное заключение госэкспертизы. Проект также был согласован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия региона.
Сад планируют разместить на территории старого пермского зоопарка по улице Монастырской, 10. Пространство будет благоустроено после проведения демонтажа конструкций зоопарка. На месте вольеров будут высажены яблони.
«Что мешало обсудить проект знакового места с общественностью или хотя бы с Градостроительным советом? Что мешало создать небольшой, подземный (символично) мемориальный комплекс с историями жизни, фото известных людей Перми творивших историю и культуру города? Это можно сделать рядом с зоной захоронений после проведения археологических работ», — отмечает архитектор в публикации.
В краевом правительстве «Новому компаньону» рассказали, что мемориальная составляющая в сквере также предусмотрена. На данный момент разрабатываются варианты её размещения. Первый этап создания яблоневого сада запланирован на начало 2025 года.