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В Перми согласовали проект размещения яблоневого сада на месте зоопарка

Первым этапом станет демонтаж старых конструкций учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Проект размещения яблоневого сада на месте зоопарка в Перми прошёл все этапы согласования, сообщает «Новый компаньон».

Как рассказывает издание со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, сквер «Яблоневый сад» получил положительное заключение госэкспертизы. Проект также был согласован Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия региона.

Сад планируют разместить на территории старого пермского зоопарка по улице Монастырской, 10. Пространство будет благоустроено после проведения демонтажа конструкций зоопарка. На месте вольеров будут высажены яблони.

Как рассказал председатель Пермского отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников на своей странице в соцсети «ВКонтакте», проект необходимо было обсудить с общественностью. По мнению архитектора, территория зоопарка, на которой до прихода большевиков располагалось кладбище, обладает «уникальной культурной и исторической ценностью». Воженников отмечает, что на кладбище захоронены выдающиеся пермские деятели XIX века.

«Что мешало обсудить проект знакового места с общественностью или хотя бы с Градостроительным советом? Что мешало создать небольшой, подземный (символично) мемориальный комплекс с историями жизни, фото известных людей Перми творивших историю и культуру города? Это можно сделать рядом с зоной захоронений после проведения археологических работ», — отмечает архитектор в публикации.

В краевом правительстве «Новому компаньону» рассказали, что мемориальная составляющая в сквере также предусмотрена. На данный момент разрабатываются варианты её размещения. Первый этап создания яблоневого сада запланирован на начало 2025 года.

экология