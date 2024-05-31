В Перми согласовали проект размещения яблоневого сада на месте зоопарка

«Что мешало обсудить проект знакового места с общественностью или хотя бы с Градостроительным советом? Что мешало создать небольшой, подземный (символично) мемориальный комплекс с историями жизни, фото известных людей Перми творивших историю и культуру города? Это можно сделать рядом с зоной захоронений после проведения археологических работ», — отмечает архитектор в публикации.