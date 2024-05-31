В Приангарье выпускники школ сдают обязательный единый госэкзамен по математике

Продолжительность ЕГЭ по базовой математике — три часа, за это время участникам необходимо выполнить 21 задание. На экзамен по математике профильного уровня отведено почти на час больше — три часа 55 минут. В контрольных измерительных материалах — 12 заданий с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби, а также семь заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. Для участников, которые не смогли в основной срок принять участие в экзамене или завершить его по уважительным причинам, есть возможность сдать его в резервные дни — 20 или 21 июня.