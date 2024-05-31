В Приангарье выпускники школ сдают обязательный единый госэкзамен по математике

Его проведение обеспечивают 116 пунктов, где для всех участников этого важного итогового испытания созданы комфортные и безопасные условия, отмечает пресс-служба областного Правительства. Министр образования региона Максим Парфенов сообщил, что те, кому математика необходима для поступления в вуз, выбрали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике профильного уровня, на нее зарегистрировались 5,5 тысячи участников.
«Для получения аттестата о среднем общем образовании достаточно сдать экзамен по математике базового уровня, его в Приангарье решили пройти 6,4 тысячи выпускников — те, кто не собирается поступать в вузы, либо те, кому при поступлении результаты по математике не нужны. Форму государственного выпускного экзамена выбрали 164 участника. Надеюсь, что каждый выпускник сможет собраться и выдать по этому обязательному экзамену свой лучший результат», — сказал глава ведомства.
Продолжительность ЕГЭ по базовой математике — три часа, за это время участникам необходимо выполнить 21 задание. На экзамен по математике профильного уровня отведено почти на час больше — три часа 55 минут. В контрольных измерительных материалах — 12 заданий с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби, а также семь заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. Для участников, которые не смогли в основной срок принять участие в экзамене или завершить его по уважительным причинам, есть возможность сдать его в резервные дни — 20 или 21 июня.
Участники, получившие неудовлетворительный результат по профильной или базовой математике, но преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по другому обязательному предмету — русскому языку, также смогут пересдать математику в эти же резервные дни.
«Участники, которые не смогли сдать ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторного участия в ЕГЭ в резервные сроки. То есть при пересдаче профильную математику можно поменять на базовую и наоборот», — пояснила начальник отдела оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации Татьяна Данилова.
Кроме того, по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина выпускникам дана возможность пересдачи одного из экзаменов по своему выбору из числа сданных в текущем году, в том числе для возможного повышения баллов. Это касается и обязательных учебных предметов — русского языка и математики. Для этого в расписании ЕГЭ отведены 4 и 5 июля. Надо учитывать, что первый полученный результат экзамена, который выпускник решил пересдать в дополнительные дни, аннулируется, действителен будет только результат пересдачи. С итогами экзамена по базовой математике можно будет ознакомиться не позднее 14 июня, участникам профильного уровня придется подождать до 17 июня.
Результаты выпускники смогут узнать в своих образовательных организациях или на официальном портале ЕГЭ: checkege.rustest.ru/
Вопросы по организации государственных экзаменов на территории Иркутской области можно задать по телефону «горячей линии»: