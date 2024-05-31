В Омске откроют филиал Казахстанского национального университета

Об этом в пятницу, 31 мая 2024 года, объявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В Омск с целью подписания соглашения прибыли ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«На протяжении многих лет Казахстан остается одним из основных партнеров Омской области. Мы очень дорожим сотрудничеством в гуманитарной сфере и особенно теми связями, которые установились между нашими университетами и подкреплены совместными проектами. Важно, что этот филиал станет первым филиалом казахстанского университета в России. Для нас это очень почетно», — объявил Виталий Хоценко.
Отметим, с КазНУ сотрудничают омские вузы ОмГУ им. Достоевского и ОмГТУ.