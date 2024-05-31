Глава МВД РФ наградил подростка из Перми за задержание грабителя

«Выбежав на улицу, продавец позвонила в полицию и стала звать на помощь. Увидев 17-летнего Захара Грязнова с друзьями, она обратилась к ним с просьбой о помощи. В это время преступник пытался покинуть торговую точку через запасной выход. Догадавшись о его намерениях, Захар обогнул здание и увидел, как мужчина выскочил из магазина, а за ним следом выбежал гражданин, который попытался его задержать», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.