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Глава МВД РФ наградил подростка из Перми за задержание грабителя

Перед Днем защиты детей Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения молодых людей, которые помогли задержать преступников и пресечь нарушения. Среди награжденных — 17-летний Захар Грязнов из Перми.

Источник: РИА "Новости"

10 июня 2023 года вечером в один из магазинов Перми зашел грабитель с ножом и стал требовать у продавца деньги. В торговом зале никого не было, женщина пыталась оказать сопротивление, но преступник оттолкнул ее. Он зашел за прилавок, открыл ключом кассовый аппарат и забрал все деньги.

«Выбежав на улицу, продавец позвонила в полицию и стала звать на помощь. Увидев 17-летнего Захара Грязнова с друзьями, она обратилась к ним с просьбой о помощи. В это время преступник пытался покинуть торговую точку через запасной выход. Догадавшись о его намерениях, Захар обогнул здание и увидел, как мужчина выскочил из магазина, а за ним следом выбежал гражданин, который попытался его задержать», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Захар поставил подсечку грабителю, повалил его на землю и обезвредил. После чего передал преступника прибывшим на место происшествия полицейским.

Выяснилось, что 30-летний ранее судимый мужчина был пьян. Похищенные деньги у него были изъяты и возвращены магазину. Состоявшийся в августе 2023 года суд налетчика к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы.