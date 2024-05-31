В Самаре появились торговые павильоны около рынка в 15-м микрорайоне

В Самаре на территории 15-го микрорайона недалеко от рынка, началось возведение новых торговых павильонов. Это событие вызвало бурные обсуждения и неоднозначную реакцию среди местных жителей.
— Ехал мимо и увидел стройку на месте, где снесли рынок. Возводят капитальное строение. Самара базарная, кругом рынки, ларьки и киоски. Ведь могла быть хорошая аллея на Ташкентской до магистрали Центральной, — выразил недовольство горожанин.
Однако есть и те, кто поддерживает создание новых павильонов. Местные жители отмечают удобство и чистоту рынка. По их словам, обязательно должны оставаться подобные альтернативы супермаркетам.
Напомним, за последнее время рынок в 15-м микрорайоне претерпел значительные изменения. Ларьки, которые ранее располагались на трамвайном кольце, были демонтированы, а территория приведена в надлежащее состояние.