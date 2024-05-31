В Самаре появились торговые павильоны около рынка в 15-м микрорайоне

— Ехал мимо и увидел стройку на месте, где снесли рынок. Возводят капитальное строение. Самара базарная, кругом рынки, ларьки и киоски. Ведь могла быть хорошая аллея на Ташкентской до магистрали Центральной, — выразил недовольство горожанин.