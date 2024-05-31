В Иркутской области реализуют проект «Волшебный Байкал»

Иркутская область вошла в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», направленный на развитие внутреннего туризма. Он предполагает создание новых современных комплексов для разных видов отдыха. Проект, который появился в Приангарье, называется «Волшебный Байкал». О том, какие шаги уже предприняты для его реализации, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в России.