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В Иркутской области реализуют проект «Волшебный Байкал»

О том, что уже сделано рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Комсомольская правда

Иркутская область вошла в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», направленный на развитие внутреннего туризма. Он предполагает создание новых современных комплексов для разных видов отдыха. Проект, который появился в Приангарье, называется «Волшебный Байкал». О том, какие шаги уже предприняты для его реализации, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в России.

«Волшебный Байкал» будет находиться в двух местах: в Байкальске и неподалеку от поселка Тальцы. Это будут круглогодичные курорты, где смогут разместиться до 3,5 тыс человек. При этом создание комплексов потребует около 48 млрд рублей инвестиций. Предполагается появление до 5 тыс новых рабочих мест.

Как рассказал Игорь Кобзев, в настоящий момент решаются земельные вопросы: участки должны быть переданы из федеральной собственности в областную.

Кроме того, ведется подготовка к созданию обеспечивающей инфраструктуры: планируется построить инженерные сети, дорогу, реконструировать существующую трассу до Листвянки.

— Презентуя наш проект «Волшебный Байкал» президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, я озвучил ряд предложений, которые вошли в перечень поручений по итогам совещания. Мы благодарны за внимание и поддержку нашего региона, — сказал Игорь Кобзев.