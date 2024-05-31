В Иркутской области реализуют проект «Волшебный Байкал»

Иркутская область вошла в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», направленный на развитие внутреннего туризма. Он предполагает создание новых современных комплексов для разных видов отдыха. Проект, который появился в Приангарье, называется «Волшебный Байкал». О том, какие шаги уже предприняты для его реализации, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в России.
«Волшебный Байкал» будет находиться в двух местах: в Байкальске и неподалеку от поселка Тальцы. Это будут круглогодичные курорты, где смогут разместиться до 3,5 тыс человек. При этом создание комплексов потребует около 48 млрд рублей инвестиций. Предполагается появление до 5 тыс новых рабочих мест.
Кроме того, ведется подготовка к созданию обеспечивающей инфраструктуры: планируется построить инженерные сети, дорогу, реконструировать существующую трассу до Листвянки.
— Презентуя наш проект «Волшебный Байкал» президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, я озвучил ряд предложений, которые вошли в перечень поручений по итогам совещания. Мы благодарны за внимание и поддержку нашего региона, — сказал Игорь Кобзев.