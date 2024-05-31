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Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарности волонтерам СВО

Иркутск, НИА-Байкал — Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарственные письма 25 добровольцам, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Церемония состоялась в рамках заседания политсовета городского местного отделения «Единой России». В мероприятии участвовал председатель Думы Евгений Стекачев.

В числе награждаемых были те, кто помогает в волонтерских центрах, финансирует приобретение необходимых для нужд бойцов вещей, поддерживает жен, детей и родителей военнослужащих.

«Ваша деятельность — пример социальной ответственности и активной гражданской позиции. Благодаря вам удалось наладить бесперебойные поставки техники, оборудования, предметов быта, маскировочных сетей, окопных свечей и много другого. Отправляется только то, что действительно требуется нашим бойцам. В этом мы убедились, побывав в День Победы в зоне спецоперации, где пообщались с земляками, передали посылки из дома», — отметил Руслан Болотов.

«Ребята нацелены на результат. Очень ценят оказываемую помощь. Говорят, что такое внимание вселяет уверенность, поднимает боевой дух. С начала специальной военной операции Иркутск одним из первых муниципалитетов стал оказывать такую помощь своим бойцам. Она носит системный характер, отлажены сбор и поставки всего необходимого», — подчеркнул Евгений Стекачев.

В числе тех, кого отметил мэр, волонтерская группа «Сибириада». В нее входят пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Руководителем является секретарь первичного отделения партии Ирина Касперович. Помогать участникам спецоперации начали еще весной 2022 года на базе пункта сбора гуманитарной помощи, где клеили коробки, формировали посылки. Предоставлены два помещения — в колледже строительства и предпринимательства и ИрГУПСе. Там плетут маскировочные сети и костюмы, изготавливают окопные свечи и другое. Всего в этих двух центрах волонтеры сделали 114 сетей разных форматов, на них ушло почти 3 км материала.

«Члены нашей организации, среди которых бывшие учителя, медики, инженеры, — люди преклонного возраста. Бойцы в зоне спецоперации нам как дети. В каждое изделие мы вкладываем всю душу, верим в скорую встречу и победу. Готовы оказывать помощь и тем, кто уже вернулся, их семьям», — прокомментировала Ирина Касперович.

Руслан Болотов также отметил иркутян, которые оказывают финансовую помощь, привлекают средства для приобретения вещей для СВО. Среди них — директор благотворительного фонда «Сила Тыла» Алина Швецова. С февраля 2022 года она и члены ее команды организовали каналы поставки бойцам и привлекли финансирование в размере 32 миллионов рублей, оказывают юридическую помощь участникам боевых действий. Алина постоянно выезжает с гуманитарными миссиями в новые регионы, оказывает психологическую помощь нуждающимся.

Сергей Иванов, Виктор Мельничук и Сергей Трофименко совместно с «молодогвардейцами» приняли участие в обновлении остановки на улице Красногвардейская. Ко Дню Победы остановочный пункт был оформлен стендами, посвященными ветерану Великой Отечественной войны Василию Филипповичу Дыгаю. Ему 105 лет, и он лично присутствовал на открытии. Также в марте текущего года приобрели и передали военно-учебному центру Иркутского государственного университета пять 3D-принтеров с расходными материалами для производства важных комплектующих для военной техники и других вещей.

Артем Носов и Иван Чухломин с ноября прошлого года оказали финансовую поддержку участникам спецоперации на сумму более 10 миллионов рублей. В декабре 2023-го передали отряду БАРС продукты, зимние костюмы, модули на оружие, квадроцикл, автомобиль «Соболь». Регулярно ездят с гуманитарной миссией в новые регионы.

Дмитрий Дмытерко и вся команда городского отделения «Молодой Гвардии “Единой России” также погружены в процесс организации помощи бойцам и их семьям. Например, берут на себя решение бытовых вопросов жен и матерей: наколоть и сложить дрова, привезти питьевую воду, сделать мелкий ремонт, организовать досуг детей. Периодически они ездят в новые республики, работают в гуманитарных центрах.

После церемонии награждения добровольцев состоялось заседание политсовета. Были подведены итоги предварительного голосования для последующего выдвижения однопартийцев кандидатами в депутаты Думы города восьмого созыва.

Мэр Иркутска отметил значительную явку избирателей. На выбор были представлены 237 кандидатур, в среднем по 6 человек на округ — это самое большое количество в регионе. Из 35 победивших кандидатов — 23 действующих депутата, 8 из них действующие члены политсовета. Также присутствующие приняли решение о приеме в партию 21 нового члена, рассмотрели вопросы ротации Совета сторонников местного отделения и реализации партийных проектов, сообщает пресс-служба мэрии.