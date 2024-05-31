Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарности волонтерам СВО

«Ваша деятельность — пример социальной ответственности и активной гражданской позиции. Благодаря вам удалось наладить бесперебойные поставки техники, оборудования, предметов быта, маскировочных сетей, окопных свечей и много другого. Отправляется только то, что действительно требуется нашим бойцам. В этом мы убедились, побывав в День Победы в зоне спецоперации, где пообщались с земляками, передали посылки из дома», — отметил Руслан Болотов.

«Ребята нацелены на результат. Очень ценят оказываемую помощь. Говорят, что такое внимание вселяет уверенность, поднимает боевой дух. С начала специальной военной операции Иркутск одним из первых муниципалитетов стал оказывать такую помощь своим бойцам. Она носит системный характер, отлажены сбор и поставки всего необходимого», — подчеркнул Евгений Стекачев.

В числе тех, кого отметил мэр, волонтерская группа «Сибириада». В нее входят пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Руководителем является секретарь первичного отделения партии Ирина Касперович. Помогать участникам спецоперации начали еще весной 2022 года на базе пункта сбора гуманитарной помощи, где клеили коробки, формировали посылки. Предоставлены два помещения — в колледже строительства и предпринимательства и ИрГУПСе. Там плетут маскировочные сети и костюмы, изготавливают окопные свечи и другое. Всего в этих двух центрах волонтеры сделали 114 сетей разных форматов, на них ушло почти 3 км материала.