Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил благодарности волонтерам СВО

Церемония состоялась в рамках заседания политсовета городского местного отделения «Единой России». В мероприятии участвовал председатель Думы Евгений Стекачев.
В числе награждаемых были те, кто помогает в волонтерских центрах, финансирует приобретение необходимых для нужд бойцов вещей, поддерживает жен, детей и родителей военнослужащих.
«Ваша деятельность — пример социальной ответственности и активной гражданской позиции. Благодаря вам удалось наладить бесперебойные поставки техники, оборудования, предметов быта, маскировочных сетей, окопных свечей и много другого. Отправляется только то, что действительно требуется нашим бойцам. В этом мы убедились, побывав в День Победы в зоне спецоперации, где пообщались с земляками, передали посылки из дома», — отметил Руслан Болотов.
«Ребята нацелены на результат. Очень ценят оказываемую помощь. Говорят, что такое внимание вселяет уверенность, поднимает боевой дух. С начала специальной военной операции Иркутск одним из первых муниципалитетов стал оказывать такую помощь своим бойцам. Она носит системный характер, отлажены сбор и поставки всего необходимого», — подчеркнул Евгений Стекачев.
«Члены нашей организации, среди которых бывшие учителя, медики, инженеры, — люди преклонного возраста. Бойцы в зоне спецоперации нам как дети. В каждое изделие мы вкладываем всю душу, верим в скорую встречу и победу. Готовы оказывать помощь и тем, кто уже вернулся, их семьям», — прокомментировала Ирина Касперович.
Руслан Болотов также отметил иркутян, которые оказывают финансовую помощь, привлекают средства для приобретения вещей для СВО. Среди них — директор благотворительного фонда «Сила Тыла» Алина Швецова. С февраля 2022 года она и члены ее команды организовали каналы поставки бойцам и привлекли финансирование в размере 32 миллионов рублей, оказывают юридическую помощь участникам боевых действий. Алина постоянно выезжает с гуманитарными миссиями в новые регионы, оказывает психологическую помощь нуждающимся.
Сергей Иванов, Виктор Мельничук и Сергей Трофименко совместно с «молодогвардейцами» приняли участие в обновлении остановки на улице Красногвардейская. Ко Дню Победы остановочный пункт был оформлен стендами, посвященными ветерану Великой Отечественной войны Василию Филипповичу Дыгаю. Ему 105 лет, и он лично присутствовал на открытии. Также в марте текущего года приобрели и передали военно-учебному центру Иркутского государственного университета пять 3D-принтеров с расходными материалами для производства важных комплектующих для военной техники и других вещей.
Дмитрий Дмытерко и вся команда городского отделения «Молодой Гвардии “Единой России” также погружены в процесс организации помощи бойцам и их семьям. Например, берут на себя решение бытовых вопросов жен и матерей: наколоть и сложить дрова, привезти питьевую воду, сделать мелкий ремонт, организовать досуг детей. Периодически они ездят в новые республики, работают в гуманитарных центрах.
После церемонии награждения добровольцев состоялось заседание политсовета. Были подведены итоги предварительного голосования для последующего выдвижения однопартийцев кандидатами в депутаты Думы города восьмого созыва.
Мэр Иркутска отметил значительную явку избирателей. На выбор были представлены 237 кандидатур, в среднем по 6 человек на округ — это самое большое количество в регионе. Из 35 победивших кандидатов — 23 действующих депутата, 8 из них действующие члены политсовета. Также присутствующие приняли решение о приеме в партию 21 нового члена, рассмотрели вопросы ротации Совета сторонников местного отделения и реализации партийных проектов, сообщает пресс-служба мэрии.