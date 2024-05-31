«Счастливый Хабаровск» изменит схему движения транспорта в центре

В Хабаровске 1 и 2 июня пройдут массовые мероприятия, посвящённые 166-й годовщине со дня образования города. Ставший уже традиционным арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+) вновь порадует горожан. Он будет проходить 1 июня на улице Муравьёва-Амурского — в этот день участок дороги станет пешеходным. Поэтому 1 июня с 13:00 до 19:00 будут временно изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.