«Счастливый Хабаровск» изменит схему движения транспорта в центре

В Хабаровске 1 и 2 июня пройдут массовые мероприятия, посвящённые 166-й годовщине со дня образования города. Ставший уже традиционным арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+) вновь порадует горожан. Он будет проходить 1 июня на улице Муравьёва-Амурского — в этот день участок дороги станет пешеходным. Поэтому 1 июня с 13:00 до 19:00 будут временно изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В это время троллейбус № 1 будет следовать по маршруту «Аэропорт — улица Московская».
Автобусные маршруты:
— № 1 Л. Автобусы будут следовать с улицы Ленина по улице Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленной схеме;
— № 1С. Транспорт будет следовать с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 8. В направлении центра с улицы Калинина маршрут пойдет по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую и в обратном направлении по установленной схеме;
— № 10. При движении от Автовокзала автобусы будут следовать с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина и по установленной схеме;
— № 14, 19, 82. В направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского маршруты будут двигаться по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Пушкина на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленной схеме;
— № 17, 49. В направлении центра с улицы Калинина транспорт будет следовать по улицам Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на улицу Волочаевскую и далее по установленной схеме;
— № 23. В направлении центра города с улицы Серышева маршрут будет двигаться по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 29К. По улице Волочаевской транспорт будет следовать до Амурского бульвара и далее по установленной схеме;
— № 29П. С Амурского бульвара маршрут пойдет по улице Дзержинского на улицу Ленина и далее по установленной схеме;
— № 34. В направлении от Автовокзала транспорт будет следовать с улицы Муравьева-Амурского по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении автобусы поедут с улицы Запарина по улицам Ленина, Волочаевской на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 52. При движении от переулка Облачного с улицы Ленина транспорт направится по улице Волочаевской до Амурского бульвара и далее по установленной схеме;
— № 56. В направлении центра города с улицы Муравьева-Амурского транспорт будет следовать по улице Дзержинского на улицу Ленина и по установленной схеме;
— № 58. В направлении из центра города с Амурского бульвара транспорт направится по улице Дзержинского на улицу Муравьева-Амурского и далее по установленной схеме;
— № 61К. С улицы Муравьева-Амурского автобусы пойдут по улице Волочаевской на улицу Серышева и далее по установленной схеме;
— № 61С. С улицы Комсомольской транспорт направится на Амурский бульвар, улицы Дзержинского, Муравьева-Амурского и далее по по установленной схеме;
— № 71. В направлении Северного микрорайона маршрут пойдет по улице Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Комсомольской на улицу Серышева и далее по установленному маршруту. В направлении Южного микрорайона с улицы Серышева автобусы поедут по улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме;
— № 73. С улицы Запарина транспорт будет следовать по Уссурийскому бульвару, улицам Дзержинского, Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме;
— № 83. Автобусы будут следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленной схеме;
— № 83П. С улицы Ленина транспорт будет следовать до улицы Калинина и далее по установленной схеме.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС.
Уточнить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.Просьба к жителям и гостям города учитывать информацию о движении транспорта при планировании поездок по городу в день проведения праздничных мероприятий.