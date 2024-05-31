В Перми на три месяца закроют движение на улице Самаркандской

Движение на улице Самаркандской в Перми будет закрыто на три месяца, сообщает краевое Министерство транспорта.
Движение на участке от улицы Грибоедова до улицы Глуховской на стыке Свердловского и Мотовилихинского районов будет перекрыто для всех видов транспорта. Ограничение будет действовать с 00:00 1 июня до 00:00 1 сентября 2024 года.
Причиной перекрытия движения станет капитальный ремонт улицы, который будет проводить МКУ «Пермблагоустройство». На время работ доступ к зданиям, расположенным на участке улицы, будет обеспечен подрядчиком.
В Минтрансе Пермского края попросили автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.