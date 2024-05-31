Погода в Ростове-на-Дону в выходные 1 — 2 июня: жара до +32, дождь с грозой и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 1 — 2 июня обещает летнюю жару с дождями, грозами и порывистым ветром. А по области стихия разгуляется еще сильнее — вместе с дождем может посыпаться град, а ветер будет штормовой. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.
В Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. В субботу, 1 июня, ночью пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5 — 10 метров в секунду, днем он усилится — порывы составят 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 — +18 градусов, днем от +29 до +31 градуса.
В воскресенье, 2 июня, также будет облачно и без осадков. Ветер ожидается западной четверти, его скорость составит 7 — 12 метров в секунду, днем порывы составят 12 — 14 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут +17 — +19 градусов, а днем поднимутся до +30 — +32.
В Ростовской области также прогнозируют переменную облачность. В субботу местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. А ночью и утром в отдельных районах возможны сильные дожди и даже ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14, при грозе — до 15 — 19 метров в секунду, а ночью и утром в отдельных районах усилится до 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит + 15 — 20 градусов, местами опустится до +12, а днем потеплеет до +24 — +29, местами до +32 градусов.
В воскресенье местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер — западной четверти со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 — 20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а днем +27 — +33.