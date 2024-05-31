Погода в Ростове-на-Дону в выходные 1 — 2 июня: жара до +32, дождь с грозой и порывистый ветер

В Ростовской области также прогнозируют переменную облачность. В субботу местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. А ночью и утром в отдельных районах возможны сильные дожди и даже ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14, при грозе — до 15 — 19 метров в секунду, а ночью и утром в отдельных районах усилится до 20 — 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит + 15 — 20 градусов, местами опустится до +12, а днем потеплеет до +24 — +29, местами до +32 градусов.